Jasmine Teaa festeggia ogni anno il “compleanno” del seno ‘rifatto’: «I fan mi mandano anche i regali»

Jasmine Teaa

La creator americana racconta la curiosa tradizione nata dopo l’intervento di mastoplastica del 2021

Un intervento di chirurgia estetica si è trasformato in una tradizione che, anno dopo anno, continua a richiamare l’attenzione dei suoi follower. Jasmine Teaa, modella e creator di contenuti per adulti di 29 anni, celebra ogni anno quello che definisce il “compleanno del seno”, una ricorrenza nata dopo l’operazione di mastoplastica additiva a cui si è sottoposta nel 2021.

L’idea, nata inizialmente come un gioco con la sua community online, è diventata ormai un appuntamento fisso. Ogni anniversario viene festeggiato con una torta, messaggi dedicati e persino regali inviati dai fan, che seguono la giovane sui social.

L’intervento dopo la perdita di peso

Jasmine ha raccontato di aver deciso di ricorrere alla chirurgia estetica dopo una consistente perdita di peso che, a suo dire, aveva modificato sensibilmente il suo fisico.

Per l’intervento ha investito 20.000 dollari, circa 15.000 sterline, con l’obiettivo di ritrovare un aspetto che sentisse più vicino al proprio.

«Mi mancavano le dimensioni che avevano prima, quindi ho deciso di farle tornare esattamente come erano», ha spiegato, sottolineando di essere particolarmente soddisfatta del risultato ottenuto.

Secondo la creator, il nuovo décolleté mantiene un aspetto naturale e le ha restituito sicurezza in sé stessa.

La festa che ogni anno coinvolge i follower

Quella che inizialmente doveva essere una semplice celebrazione privata si è trasformata rapidamente in un evento seguito dalla sua numerosa community.

Il primo anniversario dell’intervento fu festeggiato con una diretta online e una torta dedicata. Da allora, la tradizione si è ripetuta ogni anno coinvolgendo anche il suo pubblico.

«Mi hanno persino regalato un reggiseno per festeggiare», ha raccontato sorridendo, spiegando come alcuni fan abbiano deciso di partecipare simbolicamente all’evento con piccoli pensieri.

Nel tempo, Jasmine ha anche attribuito al suo seno due curiosi soprannomi, “Cookies” e “Cream”, scherzando sul fatto che siano «dolci come un gelato».

Nessun nuovo intervento in programma

Nonostante il successo riscosso online e la grande attenzione ricevuta dopo l’operazione, Jasmine afferma di non avere, almeno per il momento, intenzione di sottoporsi a nuovi interventi estetici.

Ha raccontato di aver preso in considerazione sia un ulteriore aumento del seno sia un Brazilian Butt Lift (BBL), ma di aver rinunciato soprattutto a causa dei lunghi tempi di recupero.

«La convalescenza è la parte che mi piace meno», ha spiegato, ricordando di aver dovuto organizzare con largo anticipo i contenuti da pubblicare durante i mesi successivi all’operazione del 2021.

Per questo motivo preferisce concentrarsi sull’attività fisica, cercando di ottenere i risultati desiderati attraverso gli allenamenti.

Gli allenamenti e il rapporto con il proprio corpo

Alta 1 metro e 55 centimetri, Jasmine Tea vive a Las Vegas, dove dispone di una palestra privata all’interno della sua abitazione.

Durante i lavori di ristrutturazione della struttura domestica ha però ripreso ad allenarsi in palestre aperte al pubblico, raccontando di attirare spesso l’attenzione per i carichi che riesce a sollevare.

La creator sostiene di eseguire squat con pesi molto elevati e considera l’allenamento una parte fondamentale della propria routine quotidiana.

Nonostante l’immagine di sicurezza che trasmette sui social, Jasmine ammette di convivere ancora con alcune insicurezze.

Tra queste cita le cicatrici lasciate dall’intervento, che inizialmente le avevano creato qualche disagio. Con il tempo, però, racconta di aver imparato ad accettarle come parte del proprio percorso personale.

Secondo la modella, il confronto continuo con gli altri può diventare un ostacolo all’autostima. Per questo invita a non trasformare la bellezza in una competizione.

«Ognuno è bello a modo suo e ognuno ha il proprio percorso», ha spiegato, aggiungendo che imparare ad accettarsi rappresenta, per lei, uno degli obiettivi più importanti raggiunti negli ultimi anni.

Intanto il “compleanno del seno” continua a essere uno degli appuntamenti più attesi dalla sua community, che ogni anno partecipa con messaggi di auguri e regali, trasformando una scelta personale in un evento diventato virale sui social.