Blackout volo Roma-Olbia, Max Giusti calma i passeggeri: ‘Altrimenti ci facciamo male’

Momenti di panico sul volo Roma-Olbia per un blackout. Tra i passeggeri Max Giusti che ha raccontato su Instagram i concitati momenti vissuti venerdì 21 giugno per il problema al volo che lo doveva portare in Sardegna per trascorrere qualche ora di relax.

In un primo post il conduttore televisivo ha parlato del ritardo in partenza dell’aereo. “In questi mesi ho preso tantissimi voli per lavoro, più o meno sempre in orario, oggi ho deciso di prendermi un giorno di vacanza fino a domenica e il mio volo ha due ore e mezzo di ritardo” – ha scritto su una foto in cui si mostra seduto a terra mentre parla a telefono. L’odissea di Giusti è appena iniziata perché una volta saliti a bordo. Pochi istanti prima del decollo il blackout che ha creato momenti di tensione tra i passeggeri.

Visti gli animi agitati il comico si è alzato in piedi ed ha invitato tutti a stare tranquilli. “Se ci alziamo di corsa tutti insieme, siamo tanti e sotto non c’è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono. Io non lavoro qua, rimaniamo calmi, è una situazione che non ho mai vissuto. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine però, altrimenti ci facciamo male. Prenderanno la migliore soluzione” – ha riferito.

Risolti i problemi tecnici il volo è partito per Olbia dove è atterrato alle 22:57 come sottolineato da Max Giusti. “Arrivati tutti vivi, grazie al personale di bordo di Volotea che ha fatto veramente di tutto per farci partire”. Inoltre il conduttore televisivo si complimentato con il comandante per come ha gestito la delicata situazione ed evitato caos e panico.