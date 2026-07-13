Bravissima incanta la corte di Romeo e Giulietta: successo a Montecchio Maggiore per la tappa veneta del talent di Valerio Merola

Valerio Merola e Greta Cinotti

Bravissima conquista Montecchio Maggiore

Per il secondo anno consecutivo, Montecchio Maggiore ha ospitato la tappa ufficiale del Veneto di Bravissima, lo storico talent show dedicato al talento femminile ideato nel 1991 dall’autore e conduttore televisivo Valerio Merola.

La suggestiva cornice del ristorante del Castello di Giulietta, simbolo della leggendaria storia di Romeo e Giulietta, ha fatto da sfondo a una serata che ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico e ha visto protagoniste undici concorrenti provenienti da diverse discipline artistiche.

L’evento, organizzato dal press agent Mattia Pagliarulo, è stato condotto dallo stesso Valerio Merola insieme a Greta Cinotti, vincitrice dell’edizione Bravissima 2024, che ha accompagnato il pubblico tra esibizioni, sfilate e momenti di spettacolo.

Valerio Merola: «Una cornice ideale per il talento»

Soddisfatto il patron della manifestazione, che ha sottolineato il valore della location scelta per la selezione veneta.

«È stato grandioso, una tappa bellissima e ricca di talento. I castelli di Montecchio non possono che essere la cornice ideale: rimandano all’arte, alla tragedia dei due sfortunati innamorati che tutti conosciamo, al teatro e alla storia», ha dichiarato Valerio Merola.

L’eleganza della serata e il livello delle esibizioni hanno confermato ancora una volta il successo di un format che, da oltre trent’anni, rappresenta una vetrina importante per giovani artiste e aspiranti protagoniste del mondo dello spettacolo.

Le concorrenti

Undici concorrenti tra canto, danza, moda e arte varia

Sono state undici le partecipanti che si sono alternate sul palco, mettendo in mostra talento, personalità e capacità artistiche.

Per il canto si sono esibite:

Marta Magro

Chiara Cipriotto

Sophie Persegato

Per il ballo:

Samantha Urso

Per la moda:

Graziella Scortegagna

Ester Pili

Ginevra Monterastelli

Per arte varia:

Erika Fusetto

Per arte varia e moda:

Paola Carrer

Patricia D. Rocha

Per ballo e moda:

Angela Ciletta

I partner e i riconoscimenti della serata

Ad affiancare l’organizzazione sono stati numerosi partner e ospiti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, premiando la concorrente ritenuta più meritevole secondo il proprio giudizio.

Presenti:

Luca Carpitella , avvocato;

, avvocato; Raffaela Gallina , lookmaker;

, lookmaker; Dino Nicoli , temporary manager;

, temporary manager; Cristiano Gaspari per Vhansek ;

per ; Lorenzo Vettore per LV Ottica ;

per ; Marco Tedeschi per Massenz Private Tailored Cuisine ;

per ; Michelle Pèrez per Anemichelle.

L’attrice Cindy Litz, inizialmente annunciata tra gli ospiti, non ha potuto partecipare per motivi di salute.

Le preferenze espresse dai partner hanno premiato:

Chiara Cipriotto , scelta sia da Vhansek sia da LV Ottica ;

, scelta sia da sia da ; Marta Magro , preferita dalla lookmaker Raffaela Gallina ;

, preferita dalla lookmaker ; Samantha Urso , premiata da Temporary Manager Dino Nicoli e da Massenz Private Tailored Cuisine ;

, premiata da e da ; Paola Carrer , scelta da Anemichelle ;

, scelta da ; Erika Fusetto, preferita dall’avvocato Luca Carpitella.

Un lavoro di squadra dietro il successo dell’evento

Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Un riconoscimento particolare è andato all’hostess Gloria Rosa, a Susanna Zanellato, vocal coach della scuola di canto Cuore e Musica di Piove di Sacco, a Beppe-T Voice, che ha curato la parte musicale della serata, e al fotografo Dino Juliani, autore degli scatti ufficiali dell’evento.

Bravissima continua il tour in tutta Italia

La tappa di Montecchio Maggiore rappresenta uno degli appuntamenti del tour nazionale di Bravissima, che nel corso dell’anno attraversa tutta la penisola alla ricerca di nuovi talenti femminili.

Le concorrenti selezionate accederanno alla finale nazionale, in programma nel marzo 2027, durante la quale sarà eletta la nuova Bravissima dell’Anno in una trasmissione televisiva.

Le iscrizioni alle prossime selezioni sono completamente gratuite. Per candidarsi è sufficiente inviare un messaggio diretto al profilo Instagram ufficiale @bravissima_official.

I giurati