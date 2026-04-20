Brigitte Nielsen shock a Belve: ‘Stallone mi ha distrutta, matrimonio devastante e dipendenza dall’alcol’

Brigitte Nielsen a Belve, confessione senza filtri: ‘Mi ha distrutto la carriera’
Una confessione cruda, a tratti scioccante. Brigitte Nielsen sceglie il salotto di Belve per raccontarsi senza protezioni, tra passato, dolore e verità mai dette.
Ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 il 21 aprile, l’attrice ripercorre alcuni dei momenti più difficili della sua vita, a partire dal rapporto con Sylvester Stallone.
“Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui”, racconta, lasciando intendere conseguenze pesanti anche sul piano professionale. “Mi ha messo nella blacklist di Hollywood. Non poteva accettare di essere lasciato”.
Il matrimonio con Stallone: “Una tragedia già la prima notte”
Il racconto si fa ancora più duro quando Nielsen torna su quel matrimonio durato appena 19 mesi.
“Qualcosa è cambiato la notte stessa delle nozze. È stata una cosa terribile, non la dimenticherò mai”.
Parole che descrivono un rapporto segnato, secondo il suo racconto, da comportamenti oppressivi: “Era ossessivo, cattivo psicologicamente e fisicamente. Mi sentivo in pericolo”.
E poi la frase destinata a far discutere, pronunciata con il tono provocatorio che da sempre la contraddistingue: “A letto era più un coniglio”.
“Sono come una bomba atomica”: i segreti mai raccontati
Nielsen lascia intendere di sapere molto più di quanto possa dire.
“Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto”, spiega, riferendosi agli accordi di riservatezza legati al matrimonio.
Un passaggio che alimenta ulteriormente il mistero su quanto non è stato detto.
La dipendenza dall’alcol e il momento più buio
Nel corso dell’intervista emerge anche il lato più fragile della sua vita.
L’attrice racconta il periodo segnato dalla dipendenza dall’alcol e ricorda un episodio doloroso del 2012, quando venne fotografata in stato di alterazione in un parco di Los Angeles.
“È stata una giornata orribile. Quella foto mi ha spezzato dentro”.
Ancora più drammatico il ricordo del 2003, quando ingerì ansiolitici e whisky durante una crisi profonda.
“Volevo solo pace”, confessa.
“Mi aveva fatto il lavaggio del cervello”
Alla base di quel malessere, secondo Nielsen, c’era proprio la relazione con l’ex marito.
“Era un rapporto devastante. Mi aveva fatto il lavaggio del cervello. Non ero più me stessa”.
Parole che restituiscono il senso di smarrimento vissuto in quegli anni.
Dalla sofferenza alla rinascita
Nonostante il passato difficile, Nielsen racconta anche il percorso di rinascita, segnato dall’incontro con l’attuale marito e da una nuova fase della sua vita.
Un equilibrio ritrovato dopo anni complessi, che oggi le permette di guardare indietro senza filtri.
La lite con Madonna: “Le ho dato una spinta”
Non manca un episodio più leggero, ma comunque emblematico del suo carattere.
Ricorda una lite con Madonna in un locale: “Continuava a pestarmi i piedi. A un certo punto le ho dato una spinta”.
Un aneddoto che alleggerisce il racconto, senza però smorzarne l’intensità.
Una puntata destinata a far discutere
Quella di Brigitte Nielsen è un’intervista che lascia il segno.
Tra accuse, confessioni e provocazioni, il suo racconto a Belve si preannuncia come uno dei momenti più forti della stagione.