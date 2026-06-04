Isola dei Famosi 2026, spuntano quattro nuovi nomi: da Luca Onestini a Eva Grimaldi, il cast prende forma

Luca Onestini ed Eva Grimaldi

Nuove indiscrezioni sui naufraghi pronti a partire per le Filippine

Mancano ormai pochi giorni alla partenza dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e continuano ad emergere indiscrezioni sui volti che potrebbero sbarcare a Caramoan, nelle Filippine, per affrontare l’avventura da naufraghi. Alla conduzione ci sarà Selvaggia Lucarelli, che ha superato in volata Belen Rodriguez, mentre Alvin sarà l’inviato con registrazioni che partiranno tra pochi giorni.

Secondo quanto riportato da Biccy, ai nomi già circolati nelle ultime settimane si aggiungerebbero quattro nuovi possibili concorrenti: Luca Onestini, Eva Grimaldi, Claudia Peroni e Il Musazzi. Un gruppo eterogeneo che mescola esperienza televisiva, volti storici della tv e personaggi emergenti del mondo social.

Luca Onestini pronto al debutto sull’Isola

Tra i nomi che attirano maggiormente l’attenzione c’è quello di Luca Onestini, uno dei protagonisti più conosciuti del panorama reality degli ultimi anni.

Dopo le esperienze tra Grande Fratello Vip, reality internazionali e programmi televisivi in Italia e Spagna, per l’ex tronista di Uomini e Donne si tratterebbe della prima partecipazione all’Isola dei Famosi. Un’avventura che potrebbe affrontare anche grazie ai consigli del fratello Gianmarco, già protagonista in passato di Supervivientes, la versione spagnola del format.

Eva Grimaldi verso il ritorno dopo l’edizione del 2017

Se per Onestini sarebbe una prima volta, diverso è il discorso per Eva Grimaldi.

L’attrice ha infatti già partecipato all’Isola dei Famosi nel 2017, edizione ricordata anche per il momento in cui presentò ufficialmente Imma Battaglia come sua compagna. Negli anni successivi è stata concorrente del Grande Fratello Vip e recentemente è tornata protagonista in The 50, reality che potrebbe avere un ruolo importante anche nella composizione del nuovo cast dell’Isola.

Claudia Peroni, il volto Mediaset che non ha mai fatto reality

Tra le possibili sorprese spunta anche Claudia Peroni, giornalista sportiva e volto storico di Mediaset.

A differenza degli altri nomi emersi, rappresenterebbe una vera novità nel mondo dei reality. Da anni impegnata nella conduzione di programmi dedicati ai motori e allo sport, potrebbe vivere nelle Filippine la sua prima esperienza lontano dagli studi televisivi. Un debutto che coinciderebbe anche con un compleanno speciale: durante il reality compirebbe infatti 69 anni.

Dal salottino di Avanti un Altro a The 50: chi è Il Musazzi

Tra i nomi più curiosi figura quello di Stefano Musazzi, conosciuto dal pubblico come Il Musazzi.

Speaker radiofonico e creator digitale, è diventato popolare grazie ai video ironici nei quali prendeva in giro il mondo degli influencer. Con il passare del tempo è però diventato lui stesso una figura molto seguita sui social, mantenendo comunque il tono sarcastico che lo ha reso noto.

Negli ultimi anni ha iniziato a frequentare il mondo televisivo partecipando al celebre salottino di Avanti un Altro e successivamente a The 50, esperienza che potrebbe avergli aperto le porte di una nuova avventura televisiva.

L’Isola dei Famosi può trasformarsi in una reunion di The 50

Proprio The 50 potrebbe rappresentare uno dei fili conduttori della prossima edizione del reality.

Oltre a Eva Grimaldi e Il Musazzi, tra i nomi circolati nelle ultime settimane figurano infatti anche Francesco Chiofalo, Francesco Nozzolino e persino Alex Caniggia, tutti personaggi che hanno condiviso la stessa esperienza televisiva.

Secondo indiscrezioni riportate da Affari Italiani, anche il figlio dell’ex calciatore Claudio Caniggia sarebbe infatti tra i possibili candidati per il cast.

Da Zeudi Di Palma a Raffaella Fico: gli altri nomi che circolano

Il quadro resta comunque in continua evoluzione. Tra i personaggi accostati al reality nelle ultime settimane figurano anche Zeudi Di Palma, Raffaella Fico, Martina Maggiore, Daniele Iaià, Pasquale Laricchia, Michelle Veronesi e Pierpaolo Pretelli.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dalla produzione, ma le indiscrezioni continuano ad alimentare la curiosità del pubblico in attesa dell’annuncio definitivo del cast.

Con la partenza ormai imminente, le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quali di questi nomi approderanno davvero sulle spiagge delle Filippine.