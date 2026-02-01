C’è Posta per Te, madre contro genero 27 anni più grande: Liliana implora la figlia Sara dopo 7 anni di silenzio

Liliana e la figlia Sara

Una madre che chiede perdono in tv: cosa è successo tra Liliana e Sara?

Sette anni di silenzio, rancore, accuse reciproche e una ferita che sembra impossibile da rimarginare. A C’è Posta per Te del 1° febbraio, Liliana ha deciso di giocarsi l’ultima carta televisiva per riconquistare la figlia Sara, con la quale non parla dal giorno in cui la ragazza ha deciso di sposare Giovanni, un uomo di 27 anni più grande e senza una posizione lavorativa stabile. Sono originari di Mazara del Vallo.

Una storia familiare che è diventata un caso mediatico, tra accuse di manipolazione, differenze generazionali e il grande tabù: l’amore con una forte differenza d’età.

Perché Liliana non accettava Giovanni, il marito 27 anni più grande

Il conflitto nasce quando Sara presenta Giovanni alla famiglia. Liliana confessa di non aver mai visto di buon occhio la relazione:

per la differenza d’età abissale ,

, per il fatto che Giovanni non avesse un lavoro fisso,

per la convinzione che la figlia fosse troppo giovane per una scelta così definitiva.

La situazione esplode durante il matrimonio, quando il marito di Liliana fa una battuta sull’altezza di Giovanni, che si offende profondamente. Da quel momento il clima si fa irrespirabile.

Liliana, senza filtri, dice al genero ciò che pensa: non è l’uomo giusto per sua figlia. È la rottura definitiva.

Sara: “Giovanni mi ha visto crescere, ma ho deciso di sposarlo”

In studio, Sara rivela che Giovanni era un amico del padre e l’ha vista crescere. Una relazione nata tra mille tensioni e che l’ha portata progressivamente ad allontanarsi dai genitori.

A 19 anni, dopo pochi mesi di fidanzamento, decide di sposarlo. Ma anche il matrimonio diventa terreno di scontro: secondo la ragazza, la nonna avrebbe promesso di pagare le nozze per poi tirarsi indietro all’ultimo momento.

Giovanni, dal canto suo, si difende:

“Non capisco cosa ho fatto loro di male, sono sempre stato disponibile”.

Le parole della madre fanno innervosire Sara: “Ma che bugiardi, mi hai fatto salire i nervi”.

Maria De Filippi interviene: il paragone con Maurizio Costanzo

Come spesso accade nei momenti più delicati, Maria De Filippi entra nella vicenda con un racconto personale.

“Tua madre non le piace l’anagrafe: 27 anni di differenza sono tanti”, spiega a Sara.

Poi svela un aneddoto intimo: anche lei aveva 25 anni di differenza con Maurizio Costanzo, e la famiglia inizialmente era contraria.

“Quando dovevo presentarlo ai miei scrissi una lettera a mio padre, era rigidissimo. Mia madre chiamò Maurizio per dirgli di lasciarmi perdere”.

Un parallelo che prova a smontare il tabù dell’età, ma che non basta a sciogliere il gelo tra madre e figlia.

Sette anni senza parlarsi: accuse, lacrime e rancori

Liliana, visibilmente provata, confessa:

“Io piango per te. Ne soffro moltissimo, non ti parlo da sette anni”.

Ma Sara non arretra e accusa la madre di essere bugiarda e manipolatrice.

“Devi chiedere scusa a me, ma soprattutto a mio marito”, le dice.

La madre, pur di fare pace, si umilia pubblicamente:

“Giovanni, ti chiedo scusa. Voglio ricominciare, voglio bene a tutti e due”.

Ma Sara resta fredda e sospettosa e svela una serie di aneddoti tra cui una casa in campagna. Non apre la busta, convinta che la madre tornerebbe a ferirla.

Finale senza pace: la busta si chiude

Nonostante le lacrime e le scuse pubbliche, Sara resta irremovibile. La busta si chiude, simbolo di una frattura che la televisione non riesce a sanare.

C’è Posta per Te offre il palcoscenico della riconciliazione, ma questa volta il pubblico ha assistito a qualcosa di più amaro: una famiglia spezzata dalla paura, dal giudizio e da un amore che divide.