Fedez a Cittanova: 100mila euro di cachet per cantare alla Festa dello Stocco

Fedez sarà alla Festa dello Stocco

Un evento imperdibile a Cittanova

Martedì 12 agosto, alle 22:30, il viale Campanella di Cittanova (Reggio Calabria) si trasformerà in un grande teatro sotto le stelle per ospitare Fedez, protagonista musicale della XXIV Festa Nazionale dello Stocco. Il concerto, a ingresso gratuito, rappresenta l’unica tappa calabrese del rapper di Rozzano, amatissimo dal pubblico e conteso dagli sponsor.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Cittanova con il supporto dello sponsor ufficiale Stocco&Stocco e il patrocinio del Comune, celebra il baccalà, prodotto simbolo della zona.

Il cachet da 100mila euro: chi paga davvero?

Secondo quanto riportato dal magazine Mowmag, Fedez incasserà un cachet di 100mila euro, a cui si aggiungono vitto e alloggio per lui, la sua crew e l’attuale fidanzata Giulia Honegger.

A coprire la spesa non saranno i fondi pubblici, ma direttamente lo sponsor privato Stocco&Stocco. Il Comune rendiconterà le spese che poi saranno rimborsate dall’azienda.

Le richieste speciali di Fedez

Oltre alla cifra importante, il rapper avrebbe avanzato alcune richieste particolari: vini bianchi senza solfiti, carne e verdure rigorosamente biologiche. Nulla di eccessivo, ma abbastanza per far parlare, considerando la dimensione dell’evento e la location.

Perché Cittanova punta su grandi nomi

Negli ultimi anni, la Festa dello Stocco ha ospitato artisti di spicco della musica italiana. Prima di Fedez, sono saliti sul palco i Nomadi, Cesare Cremonini e persino Tiziano Ferro. La strategia è chiara: attirare pubblico e dare risalto mediatico all’evento attraverso nomi di richiamo nazionale.

Il legame tra la sagra e il territorio

La Festa Nazionale dello Stocco non è solo musica: è anche cultura, gastronomia e promozione del territorio. Il baccalà, lavorato e distribuito proprio dall’azienda Stocco&Stocco, è un elemento identitario di Cittanova e dell’Aspromonte. Puntare su un artista come Fedez è un investimento in visibilità che va oltre la sola serata di musica.

Cosa aspettarsi la sera del concerto

Con l’ingresso libero e un nome così potente in cartellone, è previsto l’arrivo di migliaia di persone da tutta la Calabria e dalle regioni vicine. L’evento sarà un banco di prova per la capacità organizzativa della Pro Loco e un’occasione per i commercianti locali di beneficiare di un forte afflusso turistico.