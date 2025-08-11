Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Fedez a Cittanova: 100mila euro di cachet per cantare alla Festa dello Stocco

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 11 Ago, 2025 - ore: 02:21 #Cittanova, #Fedez, #Festa dello Stocco
Fedez ha raccontato a Pulp Podcast un aneddoto sui figliFedez sarà alla Festa dello Stocco

Un evento imperdibile a Cittanova

Martedì 12 agosto, alle 22:30, il viale Campanella di Cittanova (Reggio Calabria) si trasformerà in un grande teatro sotto le stelle per ospitare Fedez, protagonista musicale della XXIV Festa Nazionale dello Stocco. Il concerto, a ingresso gratuito, rappresenta l’unica tappa calabrese del rapper di Rozzano, amatissimo dal pubblico e conteso dagli sponsor.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Cittanova con il supporto dello sponsor ufficiale Stocco&Stocco e il patrocinio del Comune, celebra il baccalà, prodotto simbolo della zona.

Il cachet da 100mila euro: chi paga davvero?

Secondo quanto riportato dal magazine Mowmag, Fedez incasserà un cachet di 100mila euro, a cui si aggiungono vitto e alloggio per lui, la sua crew e l’attuale fidanzata Giulia Honegger.

A coprire la spesa non saranno i fondi pubblici, ma direttamente lo sponsor privato Stocco&Stocco. Il Comune rendiconterà le spese che poi saranno rimborsate dall’azienda.

Le richieste speciali di Fedez

Oltre alla cifra importante, il rapper avrebbe avanzato alcune richieste particolari: vini bianchi senza solfiti, carne e verdure rigorosamente biologiche. Nulla di eccessivo, ma abbastanza per far parlare, considerando la dimensione dell’evento e la location.

Perché Cittanova punta su grandi nomi

Negli ultimi anni, la Festa dello Stocco ha ospitato artisti di spicco della musica italiana. Prima di Fedez, sono saliti sul palco i Nomadi, Cesare Cremonini e persino Tiziano Ferro. La strategia è chiara: attirare pubblico e dare risalto mediatico all’evento attraverso nomi di richiamo nazionale.

Il legame tra la sagra e il territorio

La Festa Nazionale dello Stocco non è solo musica: è anche cultura, gastronomia e promozione del territorio. Il baccalà, lavorato e distribuito proprio dall’azienda Stocco&Stocco, è un elemento identitario di Cittanova e dell’Aspromonte. Puntare su un artista come Fedez è un investimento in visibilità che va oltre la sola serata di musica.

Cosa aspettarsi la sera del concerto

Con l’ingresso libero e un nome così potente in cartellone, è previsto l’arrivo di migliaia di persone da tutta la Calabria e dalle regioni vicine. L’evento sarà un banco di prova per la capacità organizzativa della Pro Loco e un’occasione per i commercianti locali di beneficiare di un forte afflusso turistico.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Olly e la cena «burrascosa»: vino rosso rovesciato, mozziconi e polemiche social (VIDEO)

Ago 10, 2025 Redazione
Gossip e TV

Barbara d’Urso, cachet da record: quanto guadagnerà a Ballando con le Stelle

Ago 10, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Belen sul diverbio con il benzinaio in Costa Smeralda: ‘Ho le mie motivazioni’

Ago 9, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Fedez a Cittanova: 100mila euro di cachet per cantare alla Festa dello Stocco

Sport

Addio a Paola Muriello, l’ex azzurra del basket si è spenta a soli 44 anni

Tempo Libero

Buon onomastico Chiara, oggi 11 agosto: immagini di auguri da condividere sui social, messa in diretta da Assisi

Attualità

Terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia occidentale, danni a Balikesir

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.