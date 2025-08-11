Martina Colombari a Ballando con le Stelle 2025, perché con Tu Si Que Vales non sarà un vero duello tv

Barbara d'Urso e Martina Colombari si ritorvano a Ballando dopo l'esperienza a Baila

L’annuncio ironico su Instagram di Martina Colombari

Ballando con le Stelle si prepara a tornare dal 27 settembre con la sua ventesima edizione, pronta a regalarci emozioni e spettacolo. Tra le novità più attese, spicca l’ingresso ufficiale di Martina Colombari nel cast. L’attrice, ex Miss Italia, ha annunciato la sua partecipazione con un video ironico e fuori dagli schemi, pubblicato sul profilo Instagram del programma.

Nel video, la moglie di Billy Costacurta è immersa nel verde di una montagna e si rivolge con entusiasmo a un curioso pubblico… di capre. “Siete pronte a venire con me a Ballando con le stelle?”, chiede con un sorriso, improvvisando qualche passo di danza aiutata da bastoncini da trekking. Con quel “E 5, 6, 7, 8 andiamo…” ironico e spontaneo, l’attrice mostra tutta la sua voglia di mettersi in gioco.

Martina Colombari ha partecipato a Pechino Express con il figlio Achille Costacurta. Nel 2011 era stata protagonista di Baila su Canale 5, condotto da Barbara d’Urso che ritroverà d’avversaria in pista con Marcella Bella (altra protagonista di quell’edizione).

Il cast della ventesima edizione, l’annuncio di Pasquale La Rocca

Il suo nome si unisce a un cast già ricco di volti noti e amati. Oltre a lei, confermati Maurizio Ferrini nella maschera della signora Coriandoli, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D’Urso. Il ballerino professionista Pasquale La Rocca sarà ancora protagonista sul parquet, portando avanti il suo percorso nel programma che ha saputo conquistarci negli ultimi anni.

La Rocca ha voluto ringraziare pubblicamente i fan per il calore ricevuto: “Negli ultimi tre anni mi sono sentito parte di una grande famiglia, quella di Ballando ma soprattutto la vostra. Ogni messaggio mi ha fatto sentire speciale e per questo vi sarò sempre grato”.

La “sfida” degli ascolti con Tu Si Que Vales: cosa cambia

Sul fronte degli ascolti, come ogni autunno, si torna a parlare della tradizionale “sfida” tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, il talent show di Canale 5 prodotto da Fascino e condotto da Maria De Filippi.

Tuttavia, per questa edizione la definizione di confronto diretto appare forzata: l’ufficio stampa di Fascino ha chiarito che i due programmi non si “sfideranno” realmente perché andranno in onda in fasce orarie molto diverse. Ballando con le Stelle infatti inizierà un’ora prima rispetto allo show di Canale 5 e terminerà più tardi, mentre Tu Si Que Vales chiuderà intorno alla mezzanotte. Differenze di orario che incideranno inevitabilmente sullo share dei due talent.

Lo scorso anno la competizione, pur essendo più ravvicinata, aveva visto un leggero vantaggio per Tu Si Que Vales nella prima puntata, con oltre 3,6 milioni di spettatori e uno share superiore al 28%. Ma Ballando con le Stelle è andata in crescendo grazie alle dinamiche che si sono sviluppate durante il programma ed anche per un cast di assoluto rispetto.