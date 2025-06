Carlo Conti testimonial per Amadeus con ironia da Fiorello: ‘Like a Star, una serata tale e quale…. ‘

Carlo Conti

Si avvia alla chiusura della stagione per Radio2 Radio Show – La Pennicanza, il format satirico condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio 2. Anche in questa puntata non sono mancati ritmo, battute fulminanti e incursioni a sorpresa.

Carlo Conti fa il promo per il programma di Amadeus giocando sul format

Tra i momenti clou, la telefonata in diretta a Carlo Conti, “reo” di aver dichiarato: “Cambiando azienda avrei guadagnato di più, ma sto bene in Rai”. Fiorello scherza: “È un vero aziendalista! Ha tatuato ‘Roberto’ su una spalla e ‘Sergio’ sull’altra!”. Poi l’idea improvvisa: “Carlo, puoi fare uno spot per Amadeus sul Nove?”. Conti accetta e recita: “Stasera sul Nove, ‘Like a Star’ con Amadeus. Una serata tale e quale a tante altre? No, molto meglio!”. Scrosci di applausi in studio.

A seguire, battute sullo scatto virale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron: “Sguardi intensi, sembrava Temptation Island… mancava solo il falò!”. E non è mancata l’ironia sul Vaticano: “Questo Papa ha la faccia buona ma è sempre in ritardo. Propongo il Papa di cortesia, come l’auto dal meccanico”. In chiusura, imitazione di Simone Inzaghi alle prese con un improbabile contratto in Arabia Saudita: “Tutto scritto in arabo, ma i numeri erano in italiano… ‘spiaze’”.

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2 e in replica la mattina seguente con il best of, ribattezzato La sveglianza.