Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Grande Fratello 2026, i nomi scelti da Signorini: chi può tornare con Ilary Blasi

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 30 Gen, 2026 - ore: 05:22 #cast Grande Fratello 2026, #Ilary Blasi, #Signorini
Alfonso Signorini e Ilary BlasiAlfonso Signorini e Ilary Blasi

Il cast già pronto di Signorini svelati da Davide Maggio

Il Grande Fratello Vip avrebbe dovuto tornare in onda con Alfonso Signorini alla conduzione, ma il progetto è stato rivisto in corsa con il passaggio del timone a Ilary Blasi con il reality che prenderà il via a metà marzo (forse il 16 marzo). Il cast, tuttavia, era già stato selezionato dal direttore editoria di Chi e sottoposto all’editore.

A rivelarlo è Davide Maggio, che ha pubblicato l’elenco dei nomi preparati per l’edizione poi abortita. Secondo quanto riportato, si trattava di 23 vip già disponibili, due profili ancora indecisi e una quota di concorrenti meno noti pensati come “filler” a basso costo, tra influencer e modelli.

I nomi erano stati approvati da Pier Silvio Berlusconi, con la precisazione che non tutti sarebbero entrati in Casa per questioni di agenda e cachet, ancora non definiti al momento della selezione.

I vip selezionati per il Grande Fratello

Tra i profili principali scelti per Signorini figuravano:

  • Walter Zenga – ex portiere della Nazionale, allenatore ed opinionista sportivo
  • Alessandra Mussolini – politica ed europarlamentare, opinionista televisiva
  • Raimondo Todaro – ballerino e coreografo, volto storico di Ballando con le Stelle
  • Karina Cascella – opinionista TV e influencer, ex Uomini e Donne
  • Antonella Elia – showgirl e personaggio televisivo
  • Adriana Volpe – conduttrice televisiva ed ex volto Rai
  • Marco Berry – conduttore e illusionista, ex Le Iene
  • Ringo (Ringo De Palma) – speaker radiofonico e personaggio televisivo
  • Anna La Rosa – volto televisivo e influencer
  • Donatella Rettore – cantautrice e icona pop italiana
  • Ilona Staller (Cicciolina) – ex parlamentare e personaggio mediatico
  • Francesca Manzini – comica e imitatrice
  • Antonio Sabato Jr – attore italo-americano
  • Andrea De Paoli – concorrente storico di Avanti un Altro (bonus)
  • Priscilla (Mariano Gallo) – drag performer e host di Drag Race Italia
  • Martina De Ioannon – volto di Uomini e Donne
  • Gianmarco Steri – volto di Uomini e Donne
  • Armando Incarnato – storico protagonista di Uomini e Donne
  • Carlotta Ferlito – ginnasta olimpica e personaggio TV
  • Monica Contraffatto – atleta paralimpica e militare
  • Enes Atak – attore turco
  • Sahin Vural – attore turco (Terra Amara)

A questi si aggiungevano due profili in dubbio: Vincenzo Schettini e Imma Polese.

Era inoltre prevista una quota social composta da nove riserve, tra cui Cosmary Fasanelli, Megghi Galo, Ibiza Altea, Barbara Prezja, Alessia Scita e Natalio Simionato.

Chi può tornare con Ilary Blasi

Con il cambio di conduzione e il ridimensionamento del format, non è scontato che questo cast venga confermato. Tuttavia, alcuni nomi potrebbero essere recuperati anche per il Grande Fratello 2026 di Ilary Blasi, in partenza a metà marzo.

Tra i profili più spendibili, già circolati anche nelle ultime settimane, figurano Antonella Elia e Raimondo Todaro, due volti televisivi trasversali e già testati dal pubblico del reality. Non è escluso il ritorno di figure come Walter Zenga, Adriana Volpe o Karina Cascella, profili mediaticamente consolidati e facilmente collocabili nel racconto del programma. Così come è probabile il ricorso ad uno degli amati volti delle serie tv turche che da alcuni anni stanno spopolando sulle reti del Biscione.

Il resto del cast, soprattutto i profili legati a Uomini e Donne o alla quota influencer, potrebbe invece essere riconsiderato ma visti i continui ribaltoni delle ultime settimana nulla è scontato.

Il progetto mai andato in porto

Secondo le anticipazioni, Signorini aveva pensato a un’edizione con alcune novità strutturali: ingresso anticipato dei concorrenti prima del debutto televisivo, suddivisione della puntata in due segmenti (reality e talk) e una presenza più strutturata di opinionisti, giornalisti e familiari dei concorrenti.

Il progetto non è stato realizzato e con l’arrivo di Ilary Blasi si è tornati a una formula più compatta, con una durata ridotta a sei settimane, in linea con la strategia Mediaset di accorciare i reality e limitare la dispersione narrativa.

La nuova linea Mediaset

La scelta di Blasi rappresenta un ritorno al passato in termini di conduzione, ma con l’obiettivo dichiarato di semplificare il format e renderlo più sostenibile per il pubblico. In questo contesto, il recupero di alcuni nomi già approvati per Signorini appare una soluzione pragmatica, soprattutto per accelerare i tempi di produzione.

Resta da capire quanto del cast originale verrà effettivamente riutilizzato e quanto verrà rinnovato per segnare una discontinuità simbolica con l’era Signorini.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Gerry Scotti alle prese con i pacchi di Affari Tuoi e… Gennarino a Striscia: ‘Lo guardo tutte le sere’

Gen 30, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Grande Fratello 2026, i rumors sul cast: Raimondo Todaro e il ritorno che farà discutere

Gen 29, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Achille Lauro co-conduttore a Sanremo con Conti e Pausini, mentre i rumors su Toffanin agitano l’Ariston

Gen 29, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Grande Fratello 2026, i nomi scelti da Signorini: chi può tornare con Ilary Blasi

Salute

Cancro al pancreas, la svolta spagnola che fa sperare: tripla terapia elimina il tumore nei topi

Gossip e TV

Gerry Scotti alle prese con i pacchi di Affari Tuoi e… Gennarino a Striscia: ‘Lo guardo tutte le sere’

Gossip e TV

Grande Fratello 2026, i rumors sul cast: Raimondo Todaro e il ritorno che farà discutere

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.