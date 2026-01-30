Grande Fratello 2026, i nomi scelti da Signorini: chi può tornare con Ilary Blasi

Alfonso Signorini e Ilary Blasi

Il cast già pronto di Signorini svelati da Davide Maggio

Il Grande Fratello Vip avrebbe dovuto tornare in onda con Alfonso Signorini alla conduzione, ma il progetto è stato rivisto in corsa con il passaggio del timone a Ilary Blasi con il reality che prenderà il via a metà marzo (forse il 16 marzo). Il cast, tuttavia, era già stato selezionato dal direttore editoria di Chi e sottoposto all’editore.

A rivelarlo è Davide Maggio, che ha pubblicato l’elenco dei nomi preparati per l’edizione poi abortita. Secondo quanto riportato, si trattava di 23 vip già disponibili, due profili ancora indecisi e una quota di concorrenti meno noti pensati come “filler” a basso costo, tra influencer e modelli.

I nomi erano stati approvati da Pier Silvio Berlusconi, con la precisazione che non tutti sarebbero entrati in Casa per questioni di agenda e cachet, ancora non definiti al momento della selezione.

I vip selezionati per il Grande Fratello

Tra i profili principali scelti per Signorini figuravano:

Walter Zenga – ex portiere della Nazionale, allenatore ed opinionista sportivo

– ex portiere della Nazionale, allenatore ed opinionista sportivo Alessandra Mussolini – politica ed europarlamentare, opinionista televisiva

– politica ed europarlamentare, opinionista televisiva Raimondo Todaro – ballerino e coreografo, volto storico di Ballando con le Stelle

– ballerino e coreografo, volto storico di Ballando con le Stelle Karina Cascella – opinionista TV e influencer, ex Uomini e Donne

– opinionista TV e influencer, ex Uomini e Donne Antonella Elia – showgirl e personaggio televisivo

– showgirl e personaggio televisivo Adriana Volpe – conduttrice televisiva ed ex volto Rai

– conduttrice televisiva ed ex volto Rai Marco Berry – conduttore e illusionista, ex Le Iene

– conduttore e illusionista, ex Le Iene Ringo (Ringo De Palma) – speaker radiofonico e personaggio televisivo

– speaker radiofonico e personaggio televisivo Anna La Rosa – volto televisivo e influencer

– volto televisivo e influencer Donatella Rettore – cantautrice e icona pop italiana

– cantautrice e icona pop italiana Ilona Staller (Cicciolina) – ex parlamentare e personaggio mediatico

– ex parlamentare e personaggio mediatico Francesca Manzini – comica e imitatrice

– comica e imitatrice Antonio Sabato Jr – attore italo-americano

– attore italo-americano Andrea De Paoli – concorrente storico di Avanti un Altro (bonus)

– concorrente storico di Avanti un Altro (bonus) Priscilla (Mariano Gallo) – drag performer e host di Drag Race Italia

– drag performer e host di Drag Race Italia Martina De Ioannon – volto di Uomini e Donne

– volto di Uomini e Donne Gianmarco Steri – volto di Uomini e Donne

– volto di Uomini e Donne Armando Incarnato – storico protagonista di Uomini e Donne

– storico protagonista di Uomini e Donne Carlotta Ferlito – ginnasta olimpica e personaggio TV

– ginnasta olimpica e personaggio TV Monica Contraffatto – atleta paralimpica e militare

– atleta paralimpica e militare Enes Atak – attore turco

– attore turco Sahin Vural – attore turco (Terra Amara)

A questi si aggiungevano due profili in dubbio: Vincenzo Schettini e Imma Polese.

Era inoltre prevista una quota social composta da nove riserve, tra cui Cosmary Fasanelli, Megghi Galo, Ibiza Altea, Barbara Prezja, Alessia Scita e Natalio Simionato.

Chi può tornare con Ilary Blasi

Con il cambio di conduzione e il ridimensionamento del format, non è scontato che questo cast venga confermato. Tuttavia, alcuni nomi potrebbero essere recuperati anche per il Grande Fratello 2026 di Ilary Blasi, in partenza a metà marzo.

Tra i profili più spendibili, già circolati anche nelle ultime settimane, figurano Antonella Elia e Raimondo Todaro, due volti televisivi trasversali e già testati dal pubblico del reality. Non è escluso il ritorno di figure come Walter Zenga, Adriana Volpe o Karina Cascella, profili mediaticamente consolidati e facilmente collocabili nel racconto del programma. Così come è probabile il ricorso ad uno degli amati volti delle serie tv turche che da alcuni anni stanno spopolando sulle reti del Biscione.

Il resto del cast, soprattutto i profili legati a Uomini e Donne o alla quota influencer, potrebbe invece essere riconsiderato ma visti i continui ribaltoni delle ultime settimana nulla è scontato.

Il progetto mai andato in porto

Secondo le anticipazioni, Signorini aveva pensato a un’edizione con alcune novità strutturali: ingresso anticipato dei concorrenti prima del debutto televisivo, suddivisione della puntata in due segmenti (reality e talk) e una presenza più strutturata di opinionisti, giornalisti e familiari dei concorrenti.

Il progetto non è stato realizzato e con l’arrivo di Ilary Blasi si è tornati a una formula più compatta, con una durata ridotta a sei settimane, in linea con la strategia Mediaset di accorciare i reality e limitare la dispersione narrativa.

La nuova linea Mediaset

La scelta di Blasi rappresenta un ritorno al passato in termini di conduzione, ma con l’obiettivo dichiarato di semplificare il format e renderlo più sostenibile per il pubblico. In questo contesto, il recupero di alcuni nomi già approvati per Signorini appare una soluzione pragmatica, soprattutto per accelerare i tempi di produzione.

Resta da capire quanto del cast originale verrà effettivamente riutilizzato e quanto verrà rinnovato per segnare una discontinuità simbolica con l’era Signorini.