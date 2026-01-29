Notizie Audaci

Gerry Scotti alle prese con i pacchi di Affari Tuoi e… Gennarino a Striscia: ‘Lo guardo tutte le sere’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 30 Gen, 2026 - ore: 00:28 #Affari tuoi, #Gerry Scotti, #Stefano De Martino, #Striscia la notizia
Gerry Scotti alle prese con il finto De Martino con Greggio e IacchettiGerry Scotti alle prese con il finto De Martino con Greggio e Iacchetti

La gag su Affari Tuoi a Striscia la notizia

Durante la puntata di Striscia la Notizia del 29 gennaio, Gerry Scotti è stato protagonista di una divertente gag con Greggio e Iacchetti in versione Cugini di Campagna. Dopo il cruciverba dedicato a “zio Gerry re dei giochi”, lo studio è stato invaso da un finto Stefano De Martino che portava con sé uno dei celebri pacchi di Affari Tuoi, la trasmissione concorrente de La Ruota della Fortuna.

“Con tutto il rispetto il re dei giochi sono io”, ha esordito il sosia dell’ex ballerino di Amici. “Ho portato un pacco della Campania per dimostrarlo, un filmato che è un babà”. Pronta la replica di zio Gerry. “Solitamente ci sono 300mila euro”.

Quando il gioco diventa esilarante

Il finto De Martino ha introdotto una clip in cui la concorrente Samira Lui veniva ripresa con strani effetti sonori, creando un effetto grottesco. Gerry Scotti, senza perdere il ritmo, ha ribattuto:
“Basta con questa dietrologia”.

Poi, con un pizzico di sarcasmo, ha aggiunto:
“Non è alla Rai, qui De Martino ha altre luci. A parte che lui mi è molto simpatico e non perdo mai una sua puntata. Io guardo lui e lui guarda me… Adesso sono Affari tuoi“.

La vendetta di Gennarino

Il momento cult è arrivato con il filmato del cagnolino Gennarino, mascotte amatissima di Affari Tuoi. Nel video, il piccolo protagonista si “vendica” del conduttore, facendo pipì su alcuni pacchi, tra le risate dello studio. Ovviamente si tratta di un filmato generato con la AI.

Gerry Scotti, non senza ironia, ha commentato:
“Adesso ho capito come riconoscono i pacchi. Pacco bagnato, pacco fortunato!”

Il pubblico, tra risate e applausi, ha accolto con entusiasmo l’inatteso duello tra i due game show e il siparietto surreale tra Scotti e il finto De Martino.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

