‘Quelle foto erano false’: Gabriel Garko torna sulle polemiche sui ritocchi a Verissimo

Gabriel Garko

Gabriel Garko sposato con Giorgio: perché il matrimonio è rimasto segreto?

Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, Gabriel Garko è tornato a parlare delle matrimonio con Giorgio, mantenuto volutamente lontano dai riflettori per ben due anni. Una scelta precisa, quasi una prova personale per l’ex modello diventato uno dei volti più popolari della fiction italiana. «Ho mantenuto il matrimonio segreto per due anni. Era una sfida che volevo affrontare», ha spiegato. L’obiettivo era semplice e allo stesso tempo complesso per un personaggio pubblico: riuscire ad avere una vita privata autentica. «Volevo dimostrare a me stesso che potevo vivere qualcosa solo per me».

La relazione tra Garko e Giorgio dura ormai da circa quattro anni e, a sentire l’attore, funziona proprio grazie all’equilibrio costruito lontano dai riflettori. «Tra noi va benissimo, abbiamo un rapporto fatto di quotidianità». Un amore normale, racconta, con gelosie ma senza eccessi: «È geloso, ma nel modo giusto». E poi aggiunge con una punta di ironia: «Quando sei un personaggio pubblico trovare serenità è difficile. Ma io ho fatto bingo».

Come vive oggi Gabriel Garko la sua vita privata dopo il coming out?

Il matrimonio con Giorgio rappresenta per Garko una nuova fase della vita, iniziata dopo uno dei momenti più delicati della sua carriera: il coming out nel 2020, avvenuto durante una partecipazione al Grande Fratello Vip. Una scelta che l’attore descrive ancora oggi come istintiva e inevitabile. «Avevo questo macigno addosso», ha raccontato. Il motivo della decisione improvvisa? «L’ho fatto perché altrimenti lo avrebbe fatto qualcun altro al posto mio».

Una confessione che racconta bene la pressione mediatica che spesso accompagna la vita dei personaggi pubblici. A distanza di anni, però, Garko non rimpiange quella scelta. «Oggi non me ne pento». Anche se ammette che in quel momento è stato difficile affrontare un’esposizione così forte. «Mi sono sentito nudo». Il messaggio che oggi vuole ribadire è molto chiaro: «Non accetto giudizi su queste cose. Decido io chi amare».

Le polemiche sui ritocchi estetici che hanno segnato la sua carriera

Tra i capitoli più discussi della vita pubblica di Gabriel Garko ci sono anche le polemiche sui ritocchi estetici, un tema che lo accompagna da anni. L’attore ha ricordato in particolare il clamore mediatico esploso nel 2015, quando alcune fotografie circolate sui media mostrarono un volto completamente diverso dal solito. «Quel giorno non stavo bene, avevo un problema alla tiroide», ha spiegato. Poco dopo, però, iniziarono a circolare immagini fortemente ritoccate. «Quando le ho viste ho pensato: chi è questo?».

L’ondata di polemiche fu enorme. «Nessuno mi ha chiesto come stavo. Tutti mi chiedevano solo cosa avessi fatto alla faccia». Persino amici stretti, racconta, dubitarono della sua versione. «Hanno fatto trasmissioni intere con chirurghi che spiegavano cosa mi fossi rifatto». Per mettere fine alle voci, Garko arrivò perfino a intervenire in televisione per chiarire la situazione. Ma oggi guarda a quella vicenda con distacco: «Adesso non me ne importa più nulla».

Gli interventi chirurgici e il periodo difficile

Se alcune accuse erano infondate, altre invece l’attore le ammette senza problemi. «Il botox l’ho fatto nel 2005», ha dichiarato. Un intervento realizzato durante il periodo della serie L’onore e il rispetto, quando l’attenzione mediatica sulla sua immagine era altissima. Ma i problemi più seri sono arrivati successivamente, a causa di un intervento mal riuscito nella zona degli occhi. «Ho sempre avuto la fissazione per le occhiaie», ha raccontato. Un’operazione però ha provocato cicatrici sottocutanee che lo hanno costretto a diversi interventi correttivi.

«Negli ultimi anni ho fatto circa dieci operazioni agli occhi». Non solo. L’attore ha affrontato anche altri problemi fisici: un intervento per ernia inguinale e un’operazione al braccio dopo una frattura. Un periodo complicato anche dal punto di vista psicologico. «Non mi riconoscevo più», ha ammesso.

Il rapporto con Eva Grimaldi e gli amori del passato

Durante l’intervista, Gabriel Garko ha anche voluto chiarire un tema spesso tornato al centro del gossip: la relazione con Eva Grimaldi. Negli anni qualcuno ha insinuato che fosse una storia costruita per esigenze di immagine. Una teoria che l’attore respinge con decisione. «Dire che il nostro amore era finto mi dà fastidio». Tra i due, racconta, c’è sempre stato un legame profondo. «Siamo cresciuti insieme umanamente». Più che una storia d’amore tradizionale, è stata una complicità speciale che li ha aiutati a sostenersi nei momenti difficili della carriera. «Ci siamo protetti e coperti a vicenda». Un rapporto che, ancora oggi, definisce importante e sincero.

Gabriel Garko oggi: “Finalmente sto tornando a piacermi”

Guardando al presente, Gabriel Garko racconta di sentirsi finalmente in pace con sé stesso. Dopo anni di polemiche, pressioni mediatiche e problemi fisici, l’attore sembra aver ritrovato un equilibrio. «Sto tornando a piacermi», ha detto con un sorriso. La serenità personale, il matrimonio con Giorgio e una nuova consapevolezza della propria identità rappresentano per lui un punto di ripartenza. Una vita meno filtrata dalle aspettative del pubblico e più guidata dalle sue scelte. In fondo, come ha ribadito più volte durante l’intervista, la regola che oggi segue è una sola: «Voglio essere libero di vivere la mia vita senza maschere».