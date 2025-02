C’è posta per te, America prova a riconciliarsi col padre ma finisce male: scintille con la matrigna

Nessuna riconciliazione tra America e il padre a C'è posta per te

La puntata del 1° febbraio di C’è posta per te ha raccontato una storia di famiglia segnata da incomprensioni e rotture. Protagonista America, una giovane donna che da sette anni non ha più rapporti con il padre Donato. Il distacco, secondo America, è stato influenzato dalla nuova compagna dell’uomo, Mirella, con cui l’uomo si è sposato in Germania senza informare la figlia.

America a C’è posta per te, il padre ha chiuso i rapporti con lei da 7 anni

America ha sempre avuto un legame speciale con il padre, scegliendo di vivere con lui dopo la separazione dei genitori. Tuttavia, dopo il matrimonio con Mirella, la situazione ha preso una piega dolorosa: le foto di America e dei suoi fratelli sono scomparse dalla casa paterna, e gli incontri con il padre sono diventati sempre più segreti, con Donato che chiedeva alla figlia di non far sapere a Mirella quando le faceva un regalo o le dava un aiuto economico.

La lite definitiva

La rottura definitiva è avvenuta nel 2017, in seguito a una lite su un presunto debito telefonico con Vodafone, con Mirella che ha accusato America di essere la rovina del padre.

Il confronto in studio

Determinatasi a ricucire il rapporto, America ha scritto a C’è posta per te per tentare un riavvicinamento. In studio sono arrivati Donato e Mirella, e fin dal primo momento la tensione è stata palpabile. Dopo aver ascoltato il racconto della figlia, Mirella ha reagito con veemenza, accusandola di mentire e di essere gelosa del padre.

La reazione di Mirella

“Tu sei la figlia? E io sono la moglie! Il rispetto me lo devi dare!” – ha sbottato Mirella, suscitando l’indignazione del pubblico in studio.

La decisione di Donato

Donato, invece di mediare, ha preso le difese della moglie, sostenendo che America si intrometteva troppo nella sua relazione con Mirella e affermando: “Per me Mirella è al primo posto! Mia figlia ha rischiato di farci separare. Si intrometteva. Quando dicevo che volevo fare viaggi con Mirella, mia figlia dave i suoi pareri e lanciava frecciatine, non va bene”. Nonostante le lacrime e le suppliche della figlia di riaprire la busta, Donato ha scelto di chiuderla definitivamente, sancendo una frattura che sembra insanabile.

Un addio senza riconciliazione

Alla fine, tra i fischi del pubblico, Donato ha confermato la sua decisione, chiudendo la busta nonostante i tentativi di mediazione di Maria De Filippi: “Mi hai ferito, la mia ferita è profonda e lunga, non è facile. Sono rimasto deluso, devi rispettare mia moglie. Maria, io voglio chiudere”. America, visibilmente distrutta, ha lasciato lo studio di C’è posta per te senza poter riabbracciare il padre.

Una storia che ha emozionato e diviso il pubblico, lasciando l’amaro in bocca per un affetto spezzato che, almeno per ora, non ha trovato risoluzione.