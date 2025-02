Grande Fratello, Maxime cade durante il tiro alla corda: ferita alla testa e paura, la regia stacca (VIDEO)

Paura per Maxime al Grande Fratello

Contrattempo e paura nella casa del Grande Fratello mentre gli inquilini erano impegnati in un acceso gioco del tiro alla corda. Luca Giglio ha mostrato grande forza, battendo quasi tutti gli avversari, incluso Javier. Tuttavia, la competizione ha preso una piega inaspettata quando il parrucchiere ha dovuto affrontare Maxime Mbanda.

La caduta di Mbanda

Durante lo scontro, il rugbista ha tirato la fune con molta forza, ma ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra e battendo la testa. L’impatto gli ha causato una ferita evidente. I coinquilini Javier Martinez, Emanuele Fiori, Giglio e Alfonso D’Apice sono accorsi immediatamente per soccorrerlo.

Il panico tra i concorrenti

Emanuele Fiori si è spaventato e ha esclamato: “Orca boia ragazzi, mio Dio, è caduto, è scivolato sul bagnato, qui c’è dell’acqua”. Subito dopo, la regia ha cambiato inquadratura, ma sembra che Mbanda abbia battuto la testa contro una poltrona, procurandosi un taglio. Non è ancora chiaro se sia intervenuto un medico o se il concorrente sia stato temporaneamente allontanato per accertamenti.

La confessione di Mbanda su Amanda Lecciso

Poche ore prima dell’incidente, Maxime Mbanda si era lasciato andare a una confessione con Tommaso Franchi. Il rugbista ha notato un avvicinamento tra Amanda Lecciso e Federico Chimirri e non l’ha presa bene.

Il malessere di Maxime

Dopo aver visto Amanda sempre più vicina a Federico, Mbanda si è allontanato, dirigendosi in salone, dove è stato raggiunto da Tommaso. Qui ha espresso il suo dispiacere: “La mia presenza alla festa era di troppo. Rosico un po’ e fa male, però va bene così, che devo fare? Ho provato amarezza, ma che devo farci? Spero che sia felice, non posso dire altro. E apprezzo molto che tu adesso stia qui con me a parlare, ma non ti rovinare la serata per me, vai a divertirti. Tanto me la devo far passare e basta, non posso fare nulla”.

L’episodio ha mostrato una sfaccettatura più emotiva del rugbista, che sembra provare sentimenti profondi per Amanda. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche all’interno della casa dopo gli ultimi sviluppi.