Gaffe a Ora o Mai Più: Donatella Rettore usa la n-word, la reazione di Loredana Errore

Donatella Rettore a Ora o mai più

Sabato 1° febbraio, durante la puntata di Ora o Mai Più in onda su Rai 1 e condotta da Marco Liorni, si è verificato un momento di forte imbarazzo quando Donatella Rettore si è lasciata andare a un commento inopportuno mentre commentava la performance di Loredana Errore.

Dopo l’esibizione della cantante con Marco Masini nel brano La Notte, Rettore ha espresso il suo apprezzamento con un termine ormai bandito dal linguaggio comune: “Mi sembravi una ne..a”. Rendendosi conto dell’errore, ha subito cercato di correggersi: “Volevo dire nera”. Nonostante il tentativo di attenuare lo scivolone, il pubblico e i social non hanno perdonato la frase, scatenando una pioggia di critiche online.

A intervenire immediatamente è stato Marco Liorni, che ha cercato di riportare l’ordine in studio, mentre Loredana Errore ha risposto con fermezza: “Una voce black, perché quella non è una bella parola”. Un momento di tensione, seguito dalla reazione immediata dei social. Un utente su X ha scritto: “Era da un po’ che non si sentiva un m*****e così eclatante in diretta tv”, mentre altri hanno sottolineato come anche la frase successiva di Rettore, “Io adoro le persone di tutti i colori”, fosse poco appropriata nel contesto attuale.

Marco Liorni e Loredana Errore correggono il termine, ma i social esplodono nonostante le scuse

Nel corso della puntata, Donatella Rettore ha avuto modo di esibirsi con Carlotta e ha colto l’occasione per scusarsi pubblicamente. Tuttavia, il suo scivolone ha lasciato il segno, con molti spettatori che si chiedono se arriveranno scuse ufficiali anche fuori dal programma.

L’episodio riaccende il dibattito sull’uso del linguaggio nei media e sull’importanza della consapevolezza nell’evitare espressioni offensive in diretta televisiva.

A padre Liorni sono partite le coronarie su quella n-word #oraomaipiù pic.twitter.com/UxKl1atxef — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) February 1, 2025