Thais Wiggers in stampelle a Verissimo, il nuovo amore ha 25 anni più di lei: ‘Mi hanno attaccata’

Thais Wiggers a Verissimo

Thais Wiggers, nuova storia d’amore: la confessione a Verissimo

Thais Wiggers torna sotto i riflettori con una rivelazione personale. L’ex velina di Striscia la Notizia e modella brasiliana ha raccontato per la prima volta il nuovo capitolo sentimentale della sua vita nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

“C’è una nuova persona nella mia vita”, ha confessato la showgirl, rompendo il silenzio dopo le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che l’avevano ritratta accanto a un uomo misterioso.

Chi è il nuovo compagno di Thais Wiggers

Nel corso dell’intervista, Thais Wiggers ha fornito alcuni dettagli sul nuovo compagno:

è brasiliano , come lei

, come lei vive in Inghilterra , dove studiano i suoi figli

, dove studiano i suoi figli tra loro c’è una forte affinità culturale

La relazione dura da circa sei-sette mesi, ma la showgirl preferisce muoversi con cautela: “Forse è presto per parlare di amore, ma sto bene. Faccio un passo alla volta”, ha spiegato, sottolineando di sentirsi oggi più matura e razionale rispetto al passato.

Differenza d’età e critiche: “Ci sono rimasta molto male”

La pubblicazione delle foto ha scatenato commenti e critiche, soprattutto per la differenza d’età: l’uomo ha 65 anni, 25 più di lei.

Thais Wiggers ha ammesso di esserci rimasta male:

“Uscivamo da poco, per me era presto annunciare una nuova relazione. Poi mi hanno criticata per l’età”.

La showgirl ha difeso il compagno descrivendolo come una persona molto giovanile, sportiva e attiva: pratica surf, corre e mantiene uno stile di vita dinamico. “Mi piacciono gli uomini all’antica, eleganti e gentili, che ti fanno sentire una regina”, ha aggiunto.

Il passato sentimentale e la ricerca del “per sempre”

Thais Wiggers ha ricordato che anche in passato ha vissuto relazioni con una differenza d’età importante, come quella con Teo Mammucari, padre della figlia Julia.

“Non sono stata molto fortunata in amore, ma continuo a cercare il per sempre”, ha raccontato, senza nascondere il desiderio di un rapporto stabile e duraturo.

Matrimonio sì, figli no: i progetti per il futuro

La showgirl non esclude il matrimonio:

“Non mi sono mai sposata, sarebbe una bellissima cosa”.

Diversa, invece, la posizione sulla maternità. Mamma di Julia, 17 anni, Thais ha spiegato di non volere altri figli:

“Ci sarebbe troppa differenza di età. Amo i bambini, ma non avrei voglia di tornare a cambiare pannolini e perdere ore di sonno”.

Oggi, racconta, si gode la libertà e la crescita della figlia, che considera una delle soddisfazioni più grandi della sua vita.

A Verissimo in stampelle

In trasmissione l’ex velina di Striscia la notizia si è presentata con le stampelle. “Ho avuto un incidente in slittino durante le vacanze di Natale sulle Dolomiti. “Sull’ultima curva siamo andati troppo veloci e abbiamo urtato una barriera. Ho messo il piede per attutire l’impatto, ma ho colpito la caviglia”. L’impatto ha provocato una frattura,