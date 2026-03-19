Perché Melisa Mireille Jeanine è stata arrestata a Bali?
Il mondo degli influencer torna sotto i riflettori, e stavolta il caso è esplosivo. Melisa Mireille Jeanine, 23 anni, modella francese conosciuta online come “CallMeSlo”, è stata arrestata a Bali con accuse pesantissime legate alla produzione e diffusione di contenuti pornografici.
Secondo la polizia locale, la giovane avrebbe realizzato video espliciti sull’isola indonesiana, violando le rigide leggi del Paese. Il materiale, diventato rapidamente virale, sarebbe stato poi distribuito su piattaforme a pagamento.
Un dettaglio che, per le autorità, trasforma una provocazione social in un reato penale.
Il video virale e il presunto piano per fare soldi
Al centro dell’indagine c’è un filmato girato nella località turistica di Canggu. Le immagini, giudicate “oscene” dagli investigatori, avrebbero fatto rapidamente il giro del web prima di essere monetizzate online.
La polizia sostiene che dietro il contenuto ci fosse una strategia precisa: creare un video scioccante per ottenere visibilità e generare profitti. Un’operazione studiata nei dettagli, con tanto di “messa in scena” pensata per attirare l’attenzione del pubblico.
Durante le perquisizioni, le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici, attrezzature video e oggetti utilizzati per la realizzazione del contenuto.
Arresto in aeroporto e fuga fallita
Jeanine è stata fermata all’aeroporto internazionale I Gusti Ngurah Rai mentre tentava di lasciare Bali diretta in Thailandia. Con lei è stato arrestato anche un cittadino italiano di 24 anni, identificato come NBS.
Pochi giorni dopo è finito in manette anche il suo manager francese, individuato dalle autorità come figura chiave nella distribuzione dei contenuti.
Le immagini dei tre sospettati, mostrati in divisa carceraria arancione, hanno rapidamente fatto il giro dei media internazionali, alimentando ulteriormente il caso.
Quali accuse rischia l’influencer francese?
Il quadro giudiziario è estremamente severo. In Indonesia, la produzione di materiale pornografico può comportare fino a 10 anni di carcere, a cui si aggiungono ulteriori 6 anni per la distribuzione.
Un totale potenziale di 16 anni di reclusione, che rende la posizione della giovane particolarmente delicata.
Le autorità hanno inoltre sottolineato come la modella fosse entrata nel Paese con un semplice visto turistico, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Bali contro i turisti “fuori controllo”: il precedente Bonnie Blue
Il caso Jeanine non è isolato. Solo pochi mesi fa, l’isola era finita al centro delle cronache per la vicenda della performer britannica Bonnie Blue, arrestata per contenuti ritenuti inappropriati.
In quel caso, però, le accuse di pornografia erano state successivamente ridimensionate, portando a una semplice espulsione e a un divieto di ingresso di 10 anni.
Le autorità indonesiane stanno intensificando i controlli, denunciando comportamenti che ritengono lesivi dell’immagine culturale e religiosa del Paese.
Social, provocazione e limiti legali: dove finisce la libertà?
Il caso solleva una questione più ampia: fino a che punto la ricerca di visibilità sui social può spingersi oltre i limiti legali?
Bali, meta turistica globale, si trova oggi a fare i conti con un flusso crescente di creator e influencer che spesso ignorano le norme locali. E le autorità sembrano decise a cambiare rotta.
Per Melisa Mireille Jeanine, la sfida ora non è più quella della viralità, ma quella giudiziaria. E il finale, stavolta, potrebbe essere tutt’altro che social.