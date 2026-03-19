Roberta Bruzzone contrattacca sul caso di stalking alla Sionis: ‘Chi mi accusa è indagata a sua volta’

Elisabetta Sionis e Roberta Bruzzone

Cosa sta succedendo davvero nel caso Bruzzone-Sionis?

La chiusura delle indagini da parte della procura di Cagliari segna un passaggio delicato in una vicenda che intreccia giustizia, consulenze tecniche e scontri personali. Al centro c’è Roberta Bruzzone, criminologa mediatica e volto noto della televisione italiana, ora indagata per stalking di gruppo ai danni della psicologa forense Elisabetta Sionis e della figlia minorenne.

Secondo gli inquirenti, la presunta attività persecutoria si sarebbe sviluppata nel tempo attraverso chat di gruppo e contenuti ritenuti offensivi, tra cui allusioni sessuali, minacce e fotomontaggi. Un impianto accusatorio che, almeno nella ricostruzione della procura, delineerebbe un’azione coordinata insieme ad altri indagati.

Ma è proprio su questo punto che la versione della criminologa si ribalta completamente.

La replica di Roberta Bruzzone: “Respingo tutto”

Roberta Bruzzone non si limita a difendersi: attacca. In una dichiarazione all’Ansa e in un lungo post pubblicato sui social, la criminologa respinge “totalmente” le accuse e ribalta la prospettiva giudiziaria.

Secondo la sua ricostruzione, sarebbe proprio la controparte – Elisabetta Sionis – a essere sotto indagine a Roma per una serie di reati che includerebbero atti persecutori, calunnia, diffamazione aggravata e falsa testimonianza.

Una linea difensiva netta, costruita non solo sul piano giuridico ma anche su quello mediatico. Gli hashtag utilizzati (#Verità, #StopFake, #Giustizia) non sono casuali: Bruzzone trasforma la sua replica in una narrazione pubblica, cercando di orientare anche l’opinione pubblica.

Il nodo del caso Pitzalis: origine dello scontro

Per comprendere la profondità dello scontro bisogna tornare al 2017 e al caso Pitzalis, un episodio drammatico legato alla morte di Manuel Piredda e alle gravi ustioni riportate dalla moglie Valentina Pitzalis, sopravvissuta.

È qui che emergono le divergenze tra le due professioniste. Bruzzone punta il dito contro la consulenza tecnica firmata da Sionis, definendola basata su ipotesi “gravissime e totalmente infondate”.

Nel dettaglio, la criminologa contesta tre elementi chiave:

l’ipotesi che Pitzalis avesse sparato, mai confermata da prove balistiche;

la presenza di ferite incompatibili con i riscontri medico-legali;

una presunta “lesione figurata” sulla caviglia della vittima, che secondo Bruzzone non sarebbe mai esistita.

Una ricostruzione che, se confermata, aprirebbe interrogativi pesanti sulla validità delle consulenze tecniche in ambito giudiziario.

Chat, accuse e controaccuse: una guerra giudiziaria senza fine

La vicenda si è trasformata negli anni in una spirale di querele e controquerele. Da un lato, l’archiviazione recente della denuncia presentata da Bruzzone contro Sionis; dall’altro, la condanna in primo grado a due anni per Lucio Lipari, ritenuto vicino alla criminologa, accusato di aver perseguitato Sionis.

Le chat acquisite dagli inquirenti rappresentano uno degli elementi più delicati dell’indagine: secondo la procura, documenterebbero una strategia coordinata di attacchi. Ma la difesa di Bruzzone contesta la lettura di quei contenuti, sostenendo che il quadro sia stato distorto.

Il caso si muove quindi su un doppio binario: quello giudiziario, ancora aperto, e quello mediatico, dove ogni dichiarazione pesa quanto un atto processuale. Nel fascicolo a carico degli indagati, si sono aggiunti i messaggi scambiati in gruppi WhatsApp dai nomi esotici (“L’armata delle tenebre”, “Gli irriducibili”, “Barcone on the road”, “I mitici”) oltre a pubblici messaggi di dileggio a carico di Sionis. “Io spero in un bel malaccio che se la porti via” – si legge in uno di questi.

Quali scenari ora? Tra processo e opinione pubblica

Con la chiusura delle indagini, il fascicolo passa ora alla fase decisionale: sarà valutato se procedere con il rinvio a giudizio. Un momento cruciale che potrebbe trasformare una battaglia legale in un processo pubblico ad alta visibilità.

Nel frattempo, la strategia comunicativa di Bruzzone è chiara: non subire, ma rilanciare. E lo fa con una narrazione che punta a smontare l’impianto accusatorio e a ridefinire i ruoli di vittima e accusato.

In un Paese dove i casi giudiziari diventano rapidamente casi mediatici, la partita si gioca su entrambi i fronti.