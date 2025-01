C’è posta per te, si allontana dai figli per una nuova partner e prosciuga i conti: la richiesta di perdono e la risposta

Riccardo ha ottenuto il perdono dei figli

L’albergo aperto a San Salvo dopo una vita di sacrifici doveva segnare l’inizio di una nuova vita per Riccardo, un ex chef che viveva ad Andria con la famiglia. L’agognata svolta ha sgretolato con il tempo il rapporto con la moglie e l’ha allontanato dai figli. Il pugliese è stato protagonista di una delle storie della prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te, in onda su Canale 5 sabato 11 gennaio, con Maria De Filippi alla conduzione. L’uomo ha scritto al programma per chiedere perdono ai figli, Mariangela e Antonio. Quest’ultimi hanno accettato l’invito e in studio si sono presentati accompagnati dai rispettivi partner.

Riccardo a C’è posta per te per chiedere perdono ai figli 15 anni dopo essersi allontanato dalla famiglia

Riccardo ha spiegato che dedicava gran parte delle sue giornate al lavoro e di aver sacrificato la sua presenza familiare per garantire sicurezza economica. Quando nel 2005 ha avuto l’opportunità di aprire l’albergo a San Salvo aveva chiesto alla moglie di trasferirsi con i figli per evitare di fare 100 chilometri in macchina. La partner si è rifiutata e il matrimonio con la sua ex moglie si è deteriorato, anche a causa di frequenti litigi. Nel frattempo ha conosciuto un’altra donna con la quale ha iniziato una relazione. Nel 2007 è tornato nella casa di Andria ma per dire alla moglie che tra di loro non c’era più amore e che si è legato sentimentalmente ad un’altra persona. Va via senza dare nessuna spiegazione ai figli e per 15 anni si allontana da loro perdendo i momenti più importanti della loro vita.

La svolta lavorativa, le liti con la moglie e la nuova partner

Con un tono pieno di rimpianto, Riccardo ha ricordato i momenti che avrebbe voluto condividere con loro: “Mariangela, perdonami per non essere stato alla tua laurea, per non averti portato all’altare. So che mi aspettavi, ma io non ho avuto coraggio” . Antonio, tu sai che quando ti abbiamo concepito ti abbiamo immaginato come un angelo. Eri bellissimo, biondo, con gli occhi blu, proprio come ti avevamo sognato Grazie per esserti preso cura della famiglia al posto mio.” Ora ha voltato pagina ed ha chiuso con la donna con la quale aveva deciso di intraprendere un nuovo percorso. “Per lei aveva dato tutti i soldi che aveva” – ha precisato Maria De Filippi.

Mariangela e Antonio hanno ascoltato il padre con attenzione. La figlia ha ricordato che Riccardo, prima della separazione, era stato un padre meraviglioso: “Ci ha trasmesso valori importanti. Ma quando ha conosciuto questa donna è cambiato completamente, anche fisicamente: si era rasato i capelli, si era messo un orecchino. Io non sapevo come gestire tutto questo, e l’immagine di lui si è frantumata davanti ai miei occhi. Nonostante tutto, Mariangela ha confessato di provare ancora tenerezza per il padre.

I figli di Riccardo con i rispettivi partner

Mariangela e Antonio aprono la busta

Tuttavia, la frattura si è accentuata quando lui le disse: “Fai finta che non esista più.” Lei gli rispose: “Ricordati che un giorno sarai tu ad aver bisogno di noi”. Antonio ha poi rivelato che il padre ha prosciugato tutti i conti cointestati. “Nostra madre è entrata in depressione e l’abbiamo salvata noi”.

Dopo un’intensa discussione, Mariangela e Antonio hanno preso una decisione difficile. Nonostante il risentimento e le ferite ancora aperte, hanno scelto di aprire la busta di C’è posta per te, incoraggiati dai partner. “Non pensare che è come nulla fosse. Devi piano piano cercare il modo di aver di nuovo stima in te” – ha sottolineato Mariangela.