Ora o mai più, Rita Pavone e Valerio Scanu il primo duetto è da dimenticare: cosa è successo

Rita Pavone e Valerio Scanu

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Rita Pavone e Valerio Scanu a Ora o mai più, condotto su Rai 1 da Marco Liorni. Nel corso della prima puntata di sabato 11 gennaio la coach si è esibita con l’ex allievo di Amici sulle note del brano Per tutte le volte che, vincitore del Festival di Sanremo 2010.

Rita Pavone dimentica il testo, il disastroso finale del duetto con Valerio Scanu

Tutto sembrava procedere per il meglio, finché verso la fine della performance la cantante, nell’occasione nella veste di tutor, ha dimenticato il testo, creando un momento di evidente imbarazzo in diretta. L’errore, accompagnato da qualche incertezza vocale, ha subito attirato l’attenzione del pubblico e scatenato un’ondata di commenti

Problemi tecnici e critici

Diversi spettatori hanno segnalato problemi con l’audio della trasmissione che hanno ulteriormente penalizzato i due artisti. La voce della Pavone sarebbe risultata sovrastata dagli strumenti, compromettendo ulteriormente il duetto. Sui social network non sono mancate reazioni sarcastiche. “La Pavone dimentica il testo, ma almeno Scanu sa come va a finire!” – ha ironizzato un utente. Altri hanno evidenziato la difficoltà di armonizzare artisti di generazioni diverse: “Un esperimento interessante, ma non sempre efficace”.

Due caratteri forti

Rita Pavone e Valerio Scanu, non entrambi per i loro caratteri determinati, potrebbero avere ulteriori confronti dietro le quinte di Ora mai più, alimentando le aspettative per le prossime puntate. Intanto, il pubblico attende di vedere se il duo riuscirà a riscattarsi dopo l’incidente di percorso che ha relegato l’ex allievo di Amici all’ultimo posto in classifica al termine della prima puntata che ha visto il trionfo di Matteo Amantia degli Sugarfre.