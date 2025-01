Chiara Ferragni incinta di Giovanni Tronchetti Provera? L’influencer rompe il silenzio

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Da quando Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione, la coppia è finita al centro di numerosi rumors. L’ultima indiscrezione ipotizzava una possibile gravidanza dell’imprenditrice digitale, già madre di Leone e Vittoria, avuti dal rapper Fedez.

Chiara Ferragni risponde a Dagospia sul rumors della gravidanza

Le speculazioni sono iniziate con il classico “pancino sospetto”, alimentate poi da alcuni scatti dei paparazzi che l’avevano immortalata davanti a una clinica ostetrica di Milano. Per molti, un dettaglio che sembrava confermare i rumors. Tuttavia, Ferragni ha scelto di mettere fine alle voci con un intervento diretto e deciso. Attraverso poche righe inviate a Dagospia, l’imprenditrice ha categoricamente negato le supposizioni: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”.

Un nuovo amore sotto i riflettori

La relazione con Giovanni Tronchetti Provera, manager e figura di spicco nel mondo industriale, è iniziata nell’estate del 2024 e sembra procedere a gonfie vele. Nonostante ciò, anche qui non sono mancate le critiche e le chiacchiere. Tra queste, quella secondo cui la famiglia Tronchetti Provera non vedrebbe di buon occhio la relazione con Ferragni. La coppia, però, si mostra del tutto indifferente ai giudizi altrui, continuando a vivere il loro amore in modo spontaneo e senza nascondersi.

Di recente, i due hanno condiviso sui social uno scatto insieme dietro le quinte del concerto di Max Pezzali, confermando di essere sempre più affiatati. Un’immagine che racconta complicità e leggerezza, lasciando intendere che la relazione è solida e serena.

Una ripartenza dopo un anno difficile

Questa nuova fase rappresenta un punto di svolta per Chiara Ferragni dopo un 2024 particolarmente complesso, segnato da inchieste giudiziarie e dalla fine del matrimonio con Fedez. La storia con Tronchetti Provera sembra dare nuova linfa alla sua vita personale, dimostrando ancora una volta la capacità di Ferragni di affrontare i momenti difficili e ripartire con determinazione.