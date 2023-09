Cesara Buonamici, quanto guadagna come opinionista del Grande Fratello: l’esordio con gaffe

L’ha voluta fortemente Alfonso Signorini con la benedizione di Piersilvio Berlusconi. Cesara Buonamici, volto del Tg5, è l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, da quest’anno con formula mista tra concorrenti Vip e non famosi.

Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello con la benedizione di Piersilvio Berlusconi

L’obiettivo del conduttore e dei vertici Mediaset è quello di puntare sulla professionalità e sull’equilibrio della giornalista per dar vita ad un corso diverso del reality rispetto a quello incentrato sul trash del recente passato. Nelle prime due esibizioni Cesara Buonamici ha convinto a metà. Preparatissima sui concorrenti – conosceva dettagli che non sono stati svelati neanche dai protagonisti in sede di presentazione -, pronta ad evidenziare alcune sfumature ma al momento meno pungente e provocatoria di chi l’ha preceduta.

Probabilmente la giornalista ha scelto di mantenere un profilo basso in questa fase per poi, con il suo stile, esporsi con un puntiglio diverso quando si entrerà nel vivo del reality. Il mezzo busto ha lasciato il segno nella prima puntata anche per una gaffe: ha rivelato ai concorrenti l’esistenza del tugurio.

Quanto percepisce di cachet come opinionista del reality show

Ma quanto guadagnerà Cesara Buonamici per il suo nuovo ruolo di opinionista del Grande Fratello. La 66enne percepisce già uno stipendio dal Biscione in quanto fa parte della redazione del Tg5. Per la partecipazione al reality percepirà un cachet a parte.

Nelle scorse edizione Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno percepito tra i 10 e i 14 mila euro a puntato e quasi certamente la cifra che incasserà la giornalista rientrerà in questa forbice. Essendo Mediaset azienda privata non è tenuta a comunicare i compensi dei propri dipendenti.