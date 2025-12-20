Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

‘Ho vissuto sette anni all’inferno’: il dolore, la malattia e la nuova vita di Barbara Tabita

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 20 Dic, 2025 - ore: 23:54 #Barbara Tabita, #emicrania con aura, #Verissimo
Barbara TabitaBarbara Tabita

Chi è Barbara Tabita: la malattia, l’inferno durato sette anni e la rinascita raccontata a Verissimo

Un racconto senza filtri, crudo e profondamente umano.
Ospite di Verissimo del 20 dicembre, l’attrice Barbara Tabita ha raccontato per la prima volta con lucidità l’incubo vissuto dopo la nascita della figlia Beatrice: sette anni segnati da una malattia devastante che le ha tolto tutto.

La gravidanza, la nascita di Beatrice e i primi segnali

Barbara Tabita aveva 44 anni quando è rimasta incinta della figlia Beatrice, nata nel 2018 dall’unione con l’ex compagno Simone Mazzone.
Una gravidanza arrivata quasi per caso, in una fase della vita in cui l’attrice non aveva mai immaginato di diventare madre.

Ma già durante quei mesi iniziano i primi segnali: nausea fortissima, malesseri continui, poi – dopo il parto – mal di testa sempre più violenti.

L’emicrania con aura: “Pensavo fosse un ictus”

La diagnosi arriva dopo tempo: emicrania con aura.
Una patologia invalidante che per sette anni ha annullato la vita dell’attrice.

«Ogni volta non sapevo se fosse emicrania o un ictus. Rimanevo paralizzata, a volte perdevo anche la parola», racconta.
Ci sono stati giorni in cui si sentiva «un vegetale», con la paura costante di non tornare più come prima.

I pensieri più bui e il dolore di sentirsi inutile

Il racconto si fa durissimo:
«Vivevo con la morte quotidiana. Ho perso gli anni più belli di mia figlia. Non mi sentivo più donna, non mi sentivo più bella».

Pensieri estremi, il timore di rimanere invalida, il senso di colpa verso la famiglia e una profonda perdita di identità.

La cura sperimentale e la svolta

La svolta arriva grazie a una cura sperimentale a base di anticorpi monoclonali.
Una telefonata, due anni fa, cambia tutto:
«Non ci credevo. È stata una rinascita».

Proprio mentre la salute migliorava, però, arriva un altro colpo durissimo: la fine della relazione con il compagno dopo 11 anni insieme.

La separazione e la consapevolezza

«Ho smesso di mangiare, ho perso 17 chili», racconta.
Ma oggi Barbara Tabita guarda a quel dolore con una nuova consapevolezza:
«In quegli anni non mi amavo nemmeno io. Lui ha cresciuto nostra figlia. Non posso dare la colpa a nessuno».

“È come se fossi rinata ieri”

Oggi Barbara Tabita ha 50 anni e una nuova luce negli occhi.
È tornata a sorridere, a vivere, a progettare.
«Ho vissuto sette anni all’inferno, ma ora guardo avanti».

Una testimonianza potente, che va oltre lo spettacolo e diventa racconto di resilienza.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

‘Per favore, amami per sempre’: la lettera struggente di Vanessa Redgrave per Franco Nero a Verissimo

Dic 20, 2025 Redazione
Gossip e TV

Chi ha vinto The Voice Senior 2025, trionfa il salentino Francesco De Siena del team Nek

Dic 20, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Medugno rompe il silenzio e parla di Signorini da Corona: ‘Avete toccato la mia famiglia, ora la verità’

Dic 20, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

‘Ho vissuto sette anni all’inferno’: il dolore, la malattia e la nuova vita di Barbara Tabita

Attualità

Dottoressa e madre di due figli trovata morta in un freezer: il mistero di Helen Sanchez sconvolge Miami

Attualità

Chi sono i due anziani trovati morti a Ronago: l’ipotesi dell’omicidio-suicidio e il dramma che sconvolge il Comasco

Attualità

Chi era Jan Adam, il bambino di 10 anni morto precipitando nel bosco in Val Venosta

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.