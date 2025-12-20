‘Ho vissuto sette anni all’inferno’: il dolore, la malattia e la nuova vita di Barbara Tabita

Barbara Tabita

Chi è Barbara Tabita: la malattia, l’inferno durato sette anni e la rinascita raccontata a Verissimo

Un racconto senza filtri, crudo e profondamente umano.

Ospite di Verissimo del 20 dicembre, l’attrice Barbara Tabita ha raccontato per la prima volta con lucidità l’incubo vissuto dopo la nascita della figlia Beatrice: sette anni segnati da una malattia devastante che le ha tolto tutto.

La gravidanza, la nascita di Beatrice e i primi segnali

Barbara Tabita aveva 44 anni quando è rimasta incinta della figlia Beatrice, nata nel 2018 dall’unione con l’ex compagno Simone Mazzone.

Una gravidanza arrivata quasi per caso, in una fase della vita in cui l’attrice non aveva mai immaginato di diventare madre.

Ma già durante quei mesi iniziano i primi segnali: nausea fortissima, malesseri continui, poi – dopo il parto – mal di testa sempre più violenti.

L’emicrania con aura: “Pensavo fosse un ictus”

La diagnosi arriva dopo tempo: emicrania con aura.

Una patologia invalidante che per sette anni ha annullato la vita dell’attrice.

«Ogni volta non sapevo se fosse emicrania o un ictus. Rimanevo paralizzata, a volte perdevo anche la parola», racconta.

Ci sono stati giorni in cui si sentiva «un vegetale», con la paura costante di non tornare più come prima.

I pensieri più bui e il dolore di sentirsi inutile

Il racconto si fa durissimo:

«Vivevo con la morte quotidiana. Ho perso gli anni più belli di mia figlia. Non mi sentivo più donna, non mi sentivo più bella».

Pensieri estremi, il timore di rimanere invalida, il senso di colpa verso la famiglia e una profonda perdita di identità.

La cura sperimentale e la svolta

La svolta arriva grazie a una cura sperimentale a base di anticorpi monoclonali.

Una telefonata, due anni fa, cambia tutto:

«Non ci credevo. È stata una rinascita».

Proprio mentre la salute migliorava, però, arriva un altro colpo durissimo: la fine della relazione con il compagno dopo 11 anni insieme.

La separazione e la consapevolezza

«Ho smesso di mangiare, ho perso 17 chili», racconta.

Ma oggi Barbara Tabita guarda a quel dolore con una nuova consapevolezza:

«In quegli anni non mi amavo nemmeno io. Lui ha cresciuto nostra figlia. Non posso dare la colpa a nessuno».

“È come se fossi rinata ieri”

Oggi Barbara Tabita ha 50 anni e una nuova luce negli occhi.

È tornata a sorridere, a vivere, a progettare.

«Ho vissuto sette anni all’inferno, ma ora guardo avanti».

Una testimonianza potente, che va oltre lo spettacolo e diventa racconto di resilienza.