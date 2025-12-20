Notizie Audaci

‘Per favore, amami per sempre’: la lettera struggente di Vanessa Redgrave per Franco Nero a Verissimo

20 Dic, 2025
Franco Nero a Verissimo: il mito, l’uomo, il padre

Icona del cinema internazionale e volto simbolo del western all’italiana, Franco Nero si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin senza filtri, andando oltre la carriera costellata di film cult e riconoscimenti.

«Il giorno più bello della mia vita è stato la nascita di mio figlio Carlo» – ha confidato l’attore, parlando del figlio avuto con Vanessa Redgrave nel 1969.
Una famiglia che Nero definisce “splendida”, nonostante le prove durissime affrontate nel corso degli anni.

Il figlio Carlo e la scelta del cinema dopo un incidente

Franco Nero ha raccontato un episodio decisivo nella vita del figlio Carlo:
«Voleva fare il tennista, poi ha avuto un incidente a Roma. Non era grave, ma è dovuto restare fermo a lungo. È stato in ospedale che ha deciso di diventare regista».

Un momento di svolta che ha segnato il destino artistico del figlio e rafforzato un legame padre-figlio profondissimo.

Il dolore mai superato: la morte di Natasha

Tra i passaggi più toccanti dell’intervista, il ricordo di Natasha Richardson, figlia di Vanessa Redgrave e del regista Tony Richardson, scomparsa tragicamente nel 2009.

«È morta scivolando sul ghiaccio. Purtroppo non andò subito in ospedale», ha raccontato Nero con voce rotta.
Un lutto che ha segnato per sempre l’equilibrio della famiglia, lasciando una ferita che ancora oggi fatica a rimarginarsi.

La sorpresa in studio: la lettera di Vanessa Redgrave

Il momento più emozionante arriva con il videomessaggio di Vanessa Redgrave, oggi 88enne, che appare in collegamento per il marito e il figlio Carlo.

«Io mi butto nel mare per voi due, mio caro marito e mio caro figlio», esordisce l’attrice.
Poi il ricordo del primo incontro sul set di Camelot, nel 1967, e infine la frase che ha fatto tremare lo studio:

«Per favore, amami per sempre».

Franco Nero ascolta commosso, visibilmente emozionato.
«Vanessa è una donna meravigliosa, un’attrice straordinaria. Abbiamo un rapporto unico», dice.

Una storia d’amore da film: separazioni, ritorni e nozze

La loro è una storia degna di una sceneggiatura cinematografica.
Si conoscono sul set di Camelot, si amano, nasce Carlo, poi la separazione.
Si ritrovano molti anni dopo, più maturi, più fragili, più consapevoli.

«Da giovani litigavamo molto, il nostro rapporto era burrascoso», ammette Nero.
«Quando si invecchia si diventa più saggi e più teneri».

Nel 2006 si sposano, in gran segreto, rendendo pubblico il matrimonio solo anni dopo.

Franco Nero oggi: cinema, famiglia e fragilità

Franco Nero, all’anagrafe Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, resta una delle figure più rispettate del cinema italiano e internazionale.
Il suo ultimo film, Giorni Felici (2023), lo ha visto tornare sul grande schermo mentre, fuori dal set, affrontava anche la malattia della moglie Vanessa Redgrave, di cui ha parlato con discrezione e pudore.

Di Redazione

