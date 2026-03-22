‘Nei momenti difficili è lei la più grande’: Rudy Zerbi si svela su Grace, amore e famiglia allargata

Rudy Zerbi

Rudy Zerbi e Grace: l’amore raccontato senza ironia

Abituato a battute taglienti e giudizi severi ad Amici, questa volta Rudy Zerbi cambia registro. A Verissimo si mostra in una versione più intima, lontana dai riflettori del talent.

Parla di Grace, la sua compagna, con parole che sorprendono per profondità e semplicità. Non è solo una storia d’amore, ma un equilibrio costruito nella vita quotidiana.

“Sono un uomo molto fortunato”, dice. E non è una frase di circostanza.

“È più giovane, ma la grande è lei”

La differenza d’età c’è, ed è evidente: 22 anni. Ma per Zerbi non è questo il punto.

Anzi, ribalta completamente la prospettiva:

“Nei momenti difficili, quando bisogna essere grandi, la grande è lei”.

Una dichiarazione che racconta molto più di qualsiasi dettaglio anagrafico. Parla di maturità, di sostegno, di equilibrio.

E soprattutto di un rapporto che non segue gli schemi classici.

Una famiglia allargata (e per la prima volta una bambina)

Il racconto si allarga poi alla dimensione familiare. Zerbi, padre di quattro figli maschi avuti da tre relazioni diverse, vive oggi una realtà nuova.

Grazie a Grace, in casa è arrivata anche una presenza diversa:

una bambina, figlia della compagna, nata da una relazione precedente.

“È una mamma meravigliosa”, racconta, sottolineando quanto questo nuovo equilibrio lo abbia arricchito.

Per la prima volta, dopo anni, Zerbi si trova a vivere anche una dimensione familiare “al femminile”.

Chi è Grace Raccah

Per lungo tempo Zerbi ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla sua compagna. A Verissimo aveva chiarito:

“Sto con una donna che non vuole che si parli di lei”.

Eppure qualcosa emerge.

Si chiama Grace Raccah, ha 35 anni ed è legata al mondo della moda. È figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, fondatore del brand maschile Dan John, e lavora nell’azienda di famiglia.

Una figura lontana dal mondo dello spettacolo, che Zerbi ha deciso di proteggere il più possibile.

Dopo le storie passate, un nuovo equilibrio

La vita sentimentale di Rudy Zerbi è stata articolata. Dalla prima moglie Simona, con cui ha avuto Tommaso e Luca, alla relazione con l’attrice Carlotta Miti, fino alla storia con Maria Soledad Temporini.

Quattro figli, tre relazioni importanti, percorsi diversi.

Oggi, però, il racconto è diverso.

“A cinquant’anni ho capito che l’amore è stare bene, non soffrire”, aveva già detto in passato. E oggi quella frase trova una conferma concreta.

“Tornano le farfalle nello stomaco”

C’è un’immagine che sintetizza tutto:

“Sono tornate le farfalle nello stomaco”.

Non è solo romanticismo. È la percezione di qualcosa che arriva in una fase della vita in cui si crede di aver già visto tutto.

E invece no.

Un amore lontano dai riflettori

Zerbi lo ribadisce: la sua compagna non appartiene al mondo dello spettacolo e non vuole farne parte.

E forse è proprio questo uno degli elementi che rendono questa storia diversa