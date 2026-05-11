GF Vip, lite furiosa tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: ‘Inventi tutto, metti la gente nei guai’

Francesca Manzini discute con compagni di avventura al GF Vip

La festa swing finisce nel peggiore dei modi: Antonella Elia e Alessandra Mussolini attaccano Francesca davanti a tutta la Casa

Nella casa del Grande Fratello Vip basta ormai una festa per trasformare la notte in un campo di battaglia. Ed è esattamente quello che è successo nelle ultime ore durante il party swing organizzato dagli autori, concluso con un durissimo scontro che ha coinvolto Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Tutto è partito da un episodio avvenuto in confessionale tra Francesca Manzini e Raul Dumitras. Secondo il racconto fatto da alcuni gieffini, i due si sarebbero baciati durante la serata dopo scherzi, balli e momenti particolarmente movimentati.

Il bacio in confessionale e la rabbia della Manzini

A far degenerare la situazione non sarebbe stato tanto il bacio in sé, quanto il fatto che gli altri concorrenti abbiano iniziato a parlarne apertamente davanti a tutti.

Francesca Manzini, che ha ammesso di aver bevuto più del previsto durante la festa, si è innervosita quando ha scoperto che Raul aveva raccontato l’episodio agli altri. La showgirl avrebbe infatti preferito mantenere la vicenda privata, temendo possibili interpretazioni all’esterno del reality.

“Non volevo che questa cosa uscisse fuori così”, avrebbe ripetuto durante il confronto acceso in cucina.

Secondo la ricostruzione dei concorrenti, in confessionale Francesca avrebbe improvvisato anche uno spogliarello ironico per Raul, culminato poi nel bacio sulle labbra. Un gesto nato inizialmente come un gioco, ma diventato nel giro di pochi minuti il centro della tensione nella casa.

Alessandra Mussolini esplode: “Lo stai mettendo nei guai”

A quel punto lo scontro è diventato pesantissimo. Alessandra Mussolini ha accusato Francesca Manzini di descrivere il bacio in modo ambiguo, rischiando di mettere Raul Dumitras in una posizione molto delicata.

La tensione è salita rapidamente quando Francesca ha spiegato di non aver gradito completamente quel gesto improvviso. Parole che hanno fatto infuriare la Mussolini.

“Tu fai passare che sia stata una violenza, è gravissimo”, ha urlato Alessandra davanti agli altri concorrenti, accusando la Manzini di costruire situazioni drammatiche attorno a episodi nati semplicemente per gioco.

Francesca ha immediatamente respinto quella lettura, precisando di non aver mai parlato di violenza e accusando le coinquiline di averle messo in bocca parole mai pronunciate.

Antonella Elia attacca duramente Francesca

Nel pieno della discussione è intervenuta anche Antonella Elia, che ha rincarato ulteriormente la dose con accuse molto dure.

La showgirl ha contestato a Francesca il fatto di creare tensioni continue nella Casa per poi lamentarsi delle reazioni degli altri concorrenti. Nel suo sfogo, Antonella ha persino tirato in ballo vecchi scontri avuti dalla Manzini con altri gieffini, sostenendo che il suo comportamento starebbe creando problemi a tutto il gruppo.

Le parole più forti sono arrivate quando la Elia ha accusato Francesca di “mettere la gente nei guai” e di trasformare ogni situazione in un caso personale.

Raul resta in silenzio, poi rompe l’imbarazzo

Per gran parte della lite Raul Dumitras è rimasto in disparte ad assistere allo scontro tra le tre donne. Solo successivamente è intervenuto per provare a ridimensionare quanto accaduto.

Il concorrente ha ricordato che il clima in confessionale fosse scherzoso e che Francesca stesse ridendo insieme a lui durante quel momento. Una versione che la stessa Manzini ha poi confermato prima di allontanarsi dalla cucina visibilmente provata.

Perché questa lite rischia di lasciare strascichi nella Casa

La sensazione è che lo scontro non si chiuderà facilmente. Negli ultimi giorni gli equilibri all’interno della Casa sembrano sempre più fragili e il gruppo appare ormai spaccato in blocchi contrapposti.

Le accuse reciproche, i riferimenti a strategie per ottenere visibilità in puntata e il clima sempre più nervoso stanno trasformando questa fase finale del GF Vip in una continua resa dei conti.

E proprio il fatto che tutto sia nato da un gesto apparentemente leggero rende la vicenda ancora più significativa: nella casa più spiata d’Italia, ormai, basta pochissimo per far esplodere tensioni che covano da settimane.