Romina Carrisi sulle tensioni tra Al Bano e Romina Power: ‘Mia sorella ricorda momenti più tragici’

Romina Carrisi

Le parole della figlia della storica coppia dopo lo scontro televisivo degli ultimi giorni

Le tensioni tra Al Bano e Romina Power continuano a far discutere, soprattutto dopo le recenti interviste che hanno riportato al centro dell’attenzione pubblica il dolore mai superato per la scomparsa di Ylenia Carrisi. A intervenire questa volta è stata Romina Carrisi, ospite di Verissimo, dove ha scelto di affrontare senza filtri la nuova frattura esplosa tra i genitori.

Tutto è nato dalle dichiarazioni rilasciate da Romina Power a Belve. Nel dialogo con Francesca Fagnani, la cantante aveva raccontato quanto si fosse sentita sola nel periodo più duro della sua vita, lasciando intendere di non aver ricevuto il sostegno di cui aveva bisogno dopo la scomparsa della figlia a New Orleans nel 1993.

Parole che hanno ferito profondamente Al Bano, intervenuto poi a Domenica In per difendere la propria versione dei fatti e il ruolo avuto all’interno della famiglia in quegli anni drammatici.

Il passaggio di Romina Carrisi che cambia il tono della vicenda

Nel salotto di Silvia Toffanin, Romina Carrisi ha provato a riportare il confronto su un piano più umano, spiegando che spesso il dolore porta le persone a vivere la stessa tragedia in modo completamente diverso.

Alla domanda sui presunti momenti difficili vissuti tra il padre e la madre, Romina ha ammesso di non ricordare episodi particolarmente duri. Poi però ha aggiunto una frase destinata inevitabilmente a lasciare il segno: “Parlando con mia sorella lei si ricorda delle cose che io non mi ricordo. Lei si ricorda i momenti magari un po’ più tragici, io mi ricordo i momenti belli”.

Una riflessione che ha colpito molti telespettatori perché racconta una dinamica familiare complessa, fatta di ricordi diversi e sensibilità opposte anche tra fratelli cresciuti nella stessa casa.

Romina Carrisi ha spiegato di aver probabilmente conservato nella memoria soprattutto gli aspetti più sereni della propria infanzia, quasi come una forma di difesa naturale rispetto alle sofferenze vissute dalla famiglia.

Il dolore per Ylenia resta il vero nodo irrisolto

Nel corso dell’intervista, la figlia di Al Bano e Romina Power ha sottolineato come la scomparsa di Ylenia abbia lasciato ferite profonde che, a distanza di oltre trent’anni, non sembrano ancora rimarginate.

Secondo Romina Carrisi, il padre continua a convivere con una rabbia nata proprio da quel dolore mai elaborato fino in fondo. Allo stesso tempo ha difeso la madre, sostenendo che nelle sue parole non ci fosse alcuna volontà di attaccare l’ex marito.

“Il dolore e la tristezza se non vengono ascoltati diventano rabbia”, ha spiegato, cercando di leggere il comportamento del padre attraverso il peso di una tragedia che ha inevitabilmente cambiato per sempre gli equilibri familiari.

Sul caso Ylenia, inoltre, restano ancora oggi due visioni inconciliabili: Romina Power continua a credere che la figlia possa essere viva, mentre Al Bano ha accettato la conclusione ufficiale delle indagini americane che ne dichiararono la morte presunta.

Uno scontro pubblico che continua a coinvolgere anche i figli

Romina Carrisi non ha nascosto una certa amarezza per il fatto che il conflitto tra i genitori continui a consumarsi pubblicamente, spesso senza considerare l’effetto sui figli.

“Noi siamo gli spettatori passivi in questo teatro”, ha dichiarato, sintetizzando il peso di una vicenda familiare che da anni viene raccontata davanti alle telecamere.

Ed è probabilmente questo il punto che oggi colpisce di più il pubblico: non soltanto il botta e risposta tra Al Bano e Romina Power, ma il racconto di figli cresciuti all’interno di una storia segnata da un dolore enorme, mai davvero superato e ancora capace di riaprire vecchie ferite a ogni nuova intervista.

