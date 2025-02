Chi è Olly, il vincitore del Festival di Sanremo 2025

Olly ha vinto il Festival di Sanremo, secondo Lucio Corsi

La vittoria con Balorda nostalgia

Olly ha conquistato il primo posto al 75esimo Festival di Sanremo con il brano Balorda nostalgia, imponendosi come uno degli artisti più apprezzati della kermesse. Il giovane cantante ha superato una concorrenza agguerrita: al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con Volevo essere un duro, brano che ha vinto anche il premio della Critica “Mia Martini”. Il podio è stato completato da Brunori Sas con L’albero delle noci, mentre Fedez e Simone Cristicchi si sono classificati rispettivamente al quarto e quinto posto con Battito e Quand sarai piccola.

Chi è Olly?

Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, è un cantante e autore genovese nato nel 2001. Ha studiato Musica e Canto al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova ed è emerso presto dalla scena rap ligure. Fin dai suoi esordi, il suo stile è stato caratterizzato dall’influenza dell’hip-hop, con una forte centralità della parola che si è evoluta verso un utilizzo della voce melodico e a tratti soul.

Il percorso musicale e il successo

I primi successi sono arrivati nel 2019 con il brano Il primo amore, che ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube in una settimana. Nel 2021 ha attirato l’attenzione di importanti realtà musicali come Metatron e Sony, avviando con loro un percorso che lo ha portato a farsi conoscere nel mainstream. Sempre nel 2021, ha pubblicato una rivisitazione di La notte di Arisa su Instagram; il successo della versione social ha portato alla realizzazione di un singolo ufficiale in collaborazione con la stessa Arisa. Nello stesso anno è stato nominato “Artista del Mese” da MTV New Generation.

Nel 2022, grazie alla collaborazione con il producer JVLI, ha ottenuto un grande successo con il brano Un’altra volta, che ha superato i 5 milioni di stream. Il suo talento lo ha portato a partecipare a Sanremo Giovani 2022 con il brano L’anima balla, che gli ha permesso di esibirsi all’Ariston nel 2023 con l’inedito Polvere.

Collaborazioni e riconoscimenti

Olly ha duettato con diversi artisti di spicco. A Sanremo 2023 è stato protagonista con Lorella Cuccarini nel remix di La notte vola nella serata delle cover, mentre con Angelina Mango ha realizzato il brano Per due come noi, certificato disco di platino. Ha inoltre duettato con Goran Bregovic & The Wedding and Funeral Band nel brano Il pescatore di Fabrizio De André.

Nel 2024 ha pubblicato il suo ultimo album, Tutta vita, consolidando ulteriormente il suo percorso artistico e confermandosi come una delle voci più fresche e interessanti del panorama musicale italiano.

Un futuro promettente

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly si prepara a portare la sua musica in tour, rafforzando la sua presenza nella scena musicale italiana. Con il suo stile unico e una voce riconoscibile, continua a distinguersi come uno dei protagonisti della nuova generazione di artisti italiani.