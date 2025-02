Olly trionfo al fotofinish a Sanremo 2025 davanti a Lucio Corsi, Giorgia in lacrime: pubblico in rivolta

Olly trionfa a Sanremo 2025

Olly con la canzone ‘Balorda nostalgia’ ha vinto il 75esimo Festival di Sanremo. “Grazie “Non so cosa dire, sembro preso male ma sono molto contento. Lucio sei un cantautore potentissimo. Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo”. É la felicita’ di Olly che a 23 anni vince il Festival. Questione di decimi visto che il primo classificato ha incassato il 23.8 delle preferenze contro il 23.4 di Lucio Corsi con il televoto che ha spinto l’artista genovese all’ultimo sprint (31% contro il 25,7 di Corsi). Olly rappresenterà l’Italia all‘Eurovision Song Contest.

QUESTA ROBBATA CENTESIMALE

SONO ANCORA PIÙ INCAZZATA#Sanremo_2025 pic.twitter.com/iveaVn5qPd — ɢɪɴᴇᴠʀᴀ 💐 (@ginnottonic) February 16, 2025

Emozioni Olly dopo la proclamazione: ‘Assurdo ma è successo’

Al secondo posto Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’, al terzo Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’. Fedez (tra i più votati al televoto) ha chiuso al quarto posto. ‘Quando sarai piccola’ di Simone Cristicchi, 5° classificato, ha avuto il Premio della critica, mentre la Sala stampa ha consegnato il suo riconoscimento a ‘Volevo essere un duro’ di Lucio Corsi. Miglior testo ‘L’albero delle noci’ di Brunori Sas, miglior composizione musicale ‘Quando sarai piccola’ di Cristicchi.

Sul podio Lucio Corsi e Brunori Sas, Giorgia fuori dalla top five e in lacrime

Giorgia, sesta classificata al Festival di Sanremo in mezzo alle contestazioni del pubblico dell’Ariston, si commuove fino alle lacrime mentre ritira il premio Tim. “Hai vinto” le urla il pubblico in sala. “E’ la vera vittoria” le dice Carlo Conti. “Dopo tutti questi anni – dice Giorgia – ha valore inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore”, conclude piangendo.

Social in rivolta anche per il 7° posto di Achille Lauro

Fa discutere anche i social la classifica finale del festival di Sanremo, in particolare l’esclusione dalla top five di Giorgia e Achille Lauro. “I fischi e le urla al settimo posto di Achille Lauro e sesto di Giorgia dicono tutto”, scrive un utente su X. “Il pubblico che grida ‘Giorgia Giorgia‘ mi rappresenta”, gli fa eco un altro. C’è chi punta il dito contro “un festival da dimenticare con la peggior classifica di sempre”, chi parla di “horror” e “classifica surreale”. E chi, in segno di ribellione, posta il video di Blanco che distrugge gli addobbi floreali sul palco nel 2023.