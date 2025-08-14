Gianmarco Steri e Cristina Ferrara avvistati a Paestum: crisi finita per la coppia di Uomini e Donne?

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Dalla favola di Uomini e Donne ai dubbi dei fan

Da quando sono usciti come coppia ufficiale da Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno fatto sognare il pubblico. Tuttavia, negli ultimi tempi, non sono mancate segnalazioni che parlavano di crisi, litigi e rapporti incrinati.

I gossip sulla rottura

Le voci si sono fatte insistenti quando si è diffusa la notizia che Gianmarco Steri avrebbe lasciato Cristina Ferrara, con lei profondamente delusa. A far crescere i sospetti, anche la sua vacanza in Sicilia con gli amici, senza di lei, e il fatto che la coppia non fosse stata invitata a Verissimo, appuntamento quasi fisso per i fidanzati usciti dal dating show.

Le nuove foto da Paestum

La svolta è arrivata nelle ultime ore, grazie alle segnalazioni condivise da Deianira Marzano: diverse fan avrebbero avvistato Gianmarco e Cristina a Paestum, mano nella mano e apparentemente felici. Le immagini mostrano la coppia in atteggiamenti distesi, forse in un momento di chiarimento.

Gianmarco e Cristina sono stati avvistati a Paestum

Crisi superata?

Secondo alcune fonti, i due avrebbero approfittato del soggiorno in Campania per mettere da parte le incomprensioni e ritrovare l’armonia. Per i fan più affezionati, è il segnale che la storia tra Gianmarco e Cristina è tutt’altro che finita.