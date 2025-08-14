Notizie Audaci

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara avvistati a Paestum: crisi finita per la coppia di Uomini e Donne?

Pubblicato: 14 Ago, 2025 - ore: 18:14 #Cristina Ferrara, #Gianmarco Steri, #Paestum, #Uomini e Donne
Primo selfie di coppia per Gianmarco Steri e Cristina FerraraGianmarco Steri e Cristina Ferrara

Dalla favola di Uomini e Donne ai dubbi dei fan

Da quando sono usciti come coppia ufficiale da Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno fatto sognare il pubblico. Tuttavia, negli ultimi tempi, non sono mancate segnalazioni che parlavano di crisi, litigi e rapporti incrinati.

I gossip sulla rottura

Le voci si sono fatte insistenti quando si è diffusa la notizia che Gianmarco Steri avrebbe lasciato Cristina Ferrara, con lei profondamente delusa. A far crescere i sospetti, anche la sua vacanza in Sicilia con gli amici, senza di lei, e il fatto che la coppia non fosse stata invitata a Verissimo, appuntamento quasi fisso per i fidanzati usciti dal dating show.

Le nuove foto da Paestum

La svolta è arrivata nelle ultime ore, grazie alle segnalazioni condivise da Deianira Marzano: diverse fan avrebbero avvistato Gianmarco e Cristina a Paestum, mano nella mano e apparentemente felici. Le immagini mostrano la coppia in atteggiamenti distesi, forse in un momento di chiarimento.

Gianmarco e Cristina sono stati avvistati a Paestum
Gianmarco e Cristina sono stati avvistati a Paestum

Crisi superata?

Secondo alcune fonti, i due avrebbero approfittato del soggiorno in Campania per mettere da parte le incomprensioni e ritrovare l’armonia. Per i fan più affezionati, è il segnale che la storia tra Gianmarco e Cristina è tutt’altro che finita.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

