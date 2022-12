Chi l’ha visto, Pietro Martini ricompare dopo 6 mesi: ‘Non potevo fare altrimenti’, la reazione della moglie

Ha rotto il silenzio ed ha contattato la redazione di Chi l’ha visto per spiegare i motivi che l’hanno spinto a sparire nel nulla per mesi. Pietro Martini, 43 anni di Trento, aveva fatto perdere le tracce di sé ad inizio giugno durante un’escursione a Pinzolo, in Trentino.

Pietro Martini era scomparso a giugno dopo un’escursione in montagna in Trentino

La partner, i figli ed i familiari hanno vissuto mesi di angoscia temendo che fosse accaduto il peggio all’uomo residente in Germania. Il giorno dell’allontanamento si trovava in albergo in Trentino e l’ultimo contatto è stato con la moglie, di origini tedesche, alla quale aveva mandato un messaggio vocale dicendo che aveva il cellulare scarico. Dopo mesi terribili l’uomo ha contattato la redazione di Chi l’ha visto rassicurando papà Bruno, la consorte e i figli sulla sua sorte.

Tra le ipotesi si parlava di un allontanamento per problemi economici con Pietro Martini che ha spiegato di essere sparito per una situazione di disagio dalla quale non riusciva a venire fuori. “Sapevo che per i miei figli sarebbe stato traumatico in un primo periodo venire a conoscenza che il papà fosse morto in montagna… ma poi pensavo che questa fase si potesse anche sormontare”.

‘Ero consapevole che sarebbe stato uno choc, volevo dare a Katia la possibilità di vivere da donna amata’

Il 43enne ha ammesso che voleva far credere alla moglie, Katia, ed ai propri cari che era deceduto in un incidente in montagna. “Ero consapevole che sarebbe stato uno choc per le persone a me vicine ma che alla lunga si poteva anche sostenere. Questo volevo far vedere affinché lei si facesse un’altra vita. Secondo me non si poteva fare altrimenti” – ha spiegato Martini aggiungendo che era certo che la moglie non si sarebbe tolta la vita. “Era provata ma non al punto di suicidarsi. Volevo dare a Katia la possibilità di vivere da donna amata. Sapevo che c’erano questi debiti e che c’era gente che volesse i soldi, ma i problemi economici si risolvono sempre”.

Le ricerche sono state sospese quando Martini è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. L’uomo non ha intenzione di tornare indietro. “Significherebbe tornare in una situazione di agonia, qui ci sarebbe anche la possibilità di trovare lavoro” – ha aggiunto sottolineando che non ha altri legami sentimentali. “Se me la sento di chiederle scusa? Io la amo, ma è meglio così… Lei è la donna più fedele e grande che possa immaginarsi. Ho perso questo… Avevo trovato la donna giusta” – ha affermato tra le lacrime nel corso della puntata del 21 dicembre di Chi l’ha visto.

Le lacrime di Pietro Martini, la reazione della moglie: ‘Con quel gesto ci ha mandato all’inferno’

Dall’altra parte Katia ha riferito che questo non è amore ricordando i dolorosi momenti della scomparsa e le lacrime che ha versato perché temeva di non vederlo più. “Poi mi sono accorta che aveva cambiato albergo senza avvertirmi. Con quel gesto ci ha mandato all’inferno. Può dire che sono una moglie fedele e bella ma sapeva benissimo che mi stava mandando in rovina. Ha un’opinione diversa dal concetto di famiglia che ho io”.