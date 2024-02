Chiara Ferragni fa chiarezza sui rumors sull’ex di Michelle Hunziker, l’indiscrezione su S. Valentino

Nessuna relazione e nemmeno una conoscenza particolare tra Chiara Ferragni a Tomaso Trussardi, ex di Michelle Hunziker. “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”.

Chiara Ferragni: lo staff smentisce le indiscrezioni sul flirt con Tomaso Trussardi, lui perde le staffe e pubblica una Stories

È la smentita che arriva da un portavoce del team di Chiara Ferragni, interpellato dall’AdnKronos, dopo che erano circolate voci su una possibile relazione tra i due come possibile causa della crisi coniugale della Ferragni con Fedez. Affermazioni che non sono piaciute a Trussardi che ha pubblicato una Stories nella quale precisa che “conosce Chiara Ferragni da anni. Da quando era una semplice e talentuosa bloggherina che faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi di contro abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato strettamente con noi” – ha riferito l’ex di Michelle Hunziker.

“Ha sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runeway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta 4 anni fa. Debbo dire che c’è stato sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia ambo le parti. Liquidare tutto ciò con non lo conosco mi sembra riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l’Ansa per uno Tsunami in un bicchiere d’acqua è alquanto bizzarro”. – ha chiosato Tomaso Trussardi che poi ha pubblicato una foto con l’imprenditrice digitale.

Riccardo Signoretti sulla cena di San Valentino dei Ferragnez: ‘C’è stata un’accesa lite’

Nel frattempo un retroscena legato alla cena di San Valentino che sembrava aver spazzato via le voci relative ad una crisi di coppia. Il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti ha parlato a Mattino 5 della cena al ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

“Forse era già programmata, non lo so. Forse c’era un accordo con il ristorante, si dice anche che ci sia stata un’accesa lite subito dopo la cena. Se ne dicono davvero di tutti i colori” – ha riferito il direttore del settimanale. I Ferragnez avevano mostrato il tavolo ricoperto di petali di rosa nelle Stories di Instagram.