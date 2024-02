Chiara Ferragni: la reazione alla performance di Fiorello a Sanremo, Amadeus scherza sulla multa

Un cuoricino con due emoticon che ridono fino alle lacrime in un’Instagram Stories di Chiara Ferragni dedicata alla performance di Fiorello nel corso della prima serata di Sanremo 2024.

Chiara Ferragni, un cuoricino e due emoticon che ridono per il mantello di Fiorello con la sua frase

Sulla scia del ‘Pensati libera’ indossato lo scorso anno dalla co conduttrice del Festival, Filo show man siciliano, in collegamento dal suo Aristonello davanti all’Ariston, aveva srotolato, insieme ai ballerini di Viva Rai2!, un lungo mantello con la scritta Ama pensati libero, è l’ultimo.

Dall’altra parte Amadeus è tornato nella parte finale di Sanremo 2024 sulla questione della multa da 175mila euro dell’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta a Instagram contestata a lui ed a Chiara Ferragni.

Amadeus, l’ironia sulla multa per Instagram: ‘Non uso termini tecnici perché altrimenti me ne danno un’altra’

Provvedimento confermato dal Tar Lazio. “Questo è un festival social – ha detto Amadeus invitando giovani e non solo a usare i social network per condividere opinioni e impressioni sul Festival di Sanremo -. Non uso termini tecnici perché non sono esperto e mi dicono che sono un boomer, ma soprattutto perché altrimenti mi danno un’altra multa” – la chiosa sarcastica.