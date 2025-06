Francesca Tocca ritrova l’amore: paparazzata con il parrucchiere delle star

Francesca Tocca con Davide Greco

Francesca Tocca, ballerina professionista del talent show Amici di Maria De Filippi, sembra aver voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro. La notizia è ormai ufficiale: il settimanale Chi ha paparazzato la danzatrice insieme a Davide Greco, noto hairstylist delle star, immortalando la nuova coppia in teneri atteggiamenti per le vie di Roma. Dopo mesi di indiscrezioni e smentite, le immagini non lasciano più spazio ai dubbi: tra i due c’è del tenero.

La separazione da Raimondo Todaro: un amore lungo anni giunto al capolinea

La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, entrambi protagonisti indiscussi di Amici, ha sempre catturato l’attenzione dei fan. I due si sono conosciuti da giovanissimi e hanno condiviso non solo la vita privata, ma anche un lungo percorso professionale. Dal loro matrimonio è nata una figlia, Jasmine, che oggi rappresenta per entrambi il centro delle loro priorità.

Nel corso degli anni, la coppia ha attraversato alti e bassi. Dopo una prima crisi che li aveva allontanati temporaneamente, avevano tentato un riavvicinamento, provando a ricostruire il loro rapporto. Tuttavia, a inizio 2025, la decisione definitiva: con un comunicato congiunto sui rispettivi profili social, Francesca e Raimondo hanno annunciato la separazione.

“Ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutto noi stessi in questa relazione e aver fatto tanto per cercare di salvare questo rapporto per il nostro bene, quello di nostra figlia e dei nostri genitori, più andavamo avanti e più ci facevamo del male. […] Ma ora abbiamo capito che lasciarci era la cosa migliore. La nostra è stata una decisione presa di comune accordo.”

Una scelta dolorosa, ma presa con maturità e nel rispetto reciproco, come entrambi hanno sottolineato in diverse interviste successive.

Le smentite iniziali e i rumors infondati su nuovi flirt

Nei mesi successivi alla rottura, intorno a Francesca Tocca sono iniziate a circolare numerose indiscrezioni su possibili nuove frequentazioni. In particolare, era stato accostato il nome del rapper Baby Gang, come aveva svelato il blogger Alessandro Rosica. Tuttavia, la ballerina aveva prontamente smentito le voci con fermezza, spiegando come certi pettegolezzi infondati potessero risultare offensivi e dannosi soprattutto per la figlia Jasmine e per le rispettive famiglie.

Ospite a Verissimo, Francesca aveva infatti dichiarato:

“Non dirò mai che è impossibile un ritorno di fiamma, non lo so. Ma in questo momento sono single. Alcune voci che sono circolate mi hanno fatto male, soprattutto per il rispetto della mia famiglia e di mia figlia.”

In quell’occasione, la ballerina aveva lasciato comunque aperto uno spiraglio per il futuro riguardo Raimondo Todaro, ma al contempo aveva chiuso ogni speculazione sulle presunte nuove relazioni.

La svolta: gli scatti di Chi che confermano la relazione con Davide Greco

Tutto cambia quando il settimanale Chi pubblica in esclusiva gli scatti che ritraggono Francesca Tocca insieme a Davide Greco. I due vengono immortalati mentre passeggiano per le strade della Capitale, si scambiano sguardi complici, abbracci e teneri baci, atteggiamenti che confermano inequivocabilmente la nascita di un nuovo legame sentimentale.

La loro frequentazione, in realtà, era oggetto di rumors già da alcuni mesi, ma fino a quel momento non era mai arrivata alcuna conferma ufficiale. Adesso, però, le immagini parlano da sole e ufficializzano, di fatto, la nuova storia d’amore della ballerina.

Chi è Davide Greco: il parrucchiere delle star

Davide Greco, 39 anni, è un nome molto conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano, seppur in un ambito differente da quello di Francesca. Nato a Palermo, è diventato uno degli hairstylist più richiesti d’Italia. Il suo talento lo ha portato a curare l’immagine di numerose celebrità, tra cui artisti di spicco della scena musicale come Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Tony Effe e Rocco Hunt, oltre a diversi calciatori.

La sua carriera è iniziata in modo umile: a 19 anni tagliava i capelli nel suo quartiere a Palermo per pochi euro. Il suo primo “salone” fu, simbolicamente, la casa della nonna, che lo supportò nella sua passione:

“Grazie a lei che ora non c’è più, creai un posto dove potevo tagliare i capelli e lo arredai servendomi di alcune antiche vetrine e una sedia da barbiere comprata da un robivecchi e restaurata,” aveva raccontato Davide in un’intervista a Be Sicily Mag.

Il grande salto professionale arriva quando entra a far parte dell’Accademia diretta da Piero Coppola. Oggi è proprietario di tre saloni in Sicilia, con sedi a Trapani e Marsala, gestiti inizialmente insieme al cugino, ed è seguitissimo anche sui social, con oltre 800mila follower su Instagram.

Un amore nato lontano dai riflettori televisivi

Ciò che colpisce della relazione tra Francesca Tocca e Davide Greco è che nasce al di fuori dell’ambiente televisivo che per anni ha caratterizzato la vita sentimentale della ballerina. Non un collega ballerino o personaggio del talent Amici, ma un professionista affermato in un altro settore dello spettacolo.

Questa scelta, forse, rappresenta per Francesca anche la volontà di proteggere maggiormente la sua vita privata, dopo anni sotto i riflettori prima per la sua carriera, poi per la storia con Raimondo Todaro e infine per le tante voci che spesso la riguardano.

Il nuovo equilibrio familiare dopo la separazione

Se da un lato Francesca sembra aver ritrovato la serenità sentimentale, dall’altro continua ad avere con l’ex marito Raimondo Todaro un rapporto sereno e rispettoso, soprattutto per garantire stabilità alla figlia Jasmine.

Entrambi continuano a condividere il percorso professionale ad Amici, pur avendo preso strade diverse nella vita privata. La capacità di gestire il loro rapporto con maturità e discrezione ha sempre suscitato l’apprezzamento del pubblico e degli stessi telespettatori del programma.

Nessuna dichiarazione ufficiale ma le immagini parlano chiaro

Al momento, né Francesca Tocca né Davide Greco hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla natura del loro rapporto. Tuttavia, gli scatti pubblicati dal settimanale Chi non lasciano spazio a interpretazioni alternative: sguardi complici, carezze e baci confermano che tra i due c’è qualcosa di più di una semplice amicizia.

È probabile che entrambi preferiscano vivere questa nuova storia lontano dai clamori mediatici, almeno per ora, soprattutto per proteggere il proprio equilibrio familiare e professionale.

Conclusione: un nuovo capitolo per Francesca Tocca

Per Francesca Tocca si apre così un nuovo capitolo di vita, fatto di serenità, affetti e, forse, di un nuovo amore con Davide Greco. Dopo anni in cui il pubblico l’ha vista affrontare momenti difficili, oggi la ballerina può finalmente godersi un periodo più sereno, anche se continua a mantenere il massimo riserbo su quanto sta accadendo nella sua sfera personale.

Il pubblico di Amici e i suoi numerosi fan, intanto, non smettono di seguirla con affetto, rispettando la sua scelta di discrezione e augurandole ogni felicità in questo nuovo percorso.