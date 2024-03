Chiara Ferragni risponde ad una fan e rivela chi ha dato il via alla crisi, le Stories di Fedez

Nuovi possibili scenari nella crisi di casa Ferragnez. Chiara Ferragni, che è appena rientrata da New York, ha risposto al commento di una sua follower sotto un post. Prima è arrivata una carrellata di foto, in cui l’imprenditrice digitale indossa un abito nero con motivi floreali, e poi, a seguire, tantissimi commenti.

Chiara Ferragni sulla fine della relazione con Fedez: ‘Purtroppo non è una scelta mia’

E una fan, su tutti, ha riempito di complimenti la regina delle influencer con tanto di cuore rosso: “Stupenda… Ma Fede… il tuo valore aggiunto”. Ed è a questo punto, che è intervenuta lei. “Purtroppo non è una scelta mia” – ha replicato. Quindi verrebbe da chiedersi: è stato Fedez a volere una pausa? Certo, bisognerebbe credere sulla parola alla Ferragni. Tanto più che l’influencer ha pure voluto accodarsi al desiderio di un’altra follower, che le chiedeva: “Si avvicinano i compleanni dei bimbi, come vorrei che tutto tornasse come prima”. “Idem”, la risposta lapidaria della blogger.

E allora, si potrebbe supporre che lei voglia riavvicinarsi al marito, in fondo, ma lui mica tanto. É pur vero anche che è stata la prima a cambiare la foto del profilo, mentre lui lo ha fatto solo una settimana fa e che, come fa notare un utente, lui porta ancora la fede. In tanti nei commenti fanno, comunque, il tifo perché la coppia torni insieme, anche per amore dei bambini.

Le Stories nostalgiche di Fedez

Intanto, dall’altro lato, il cantante ha condiviso alcune Stories nostalgiche via social. Ha ricordato l’uscita del suo primo album, del 2011, raccontando anche una serie di aneddoti: “Ci sono molto legato perché è il disco che mi ha fatto iniziare la mia vita artistica”, ha spiegato Fedez ai fan, “insieme a Penisola che non c’è”.