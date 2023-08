Ciao Darwin slitta? Sparisce lo spot, cambia anche il promo di Pomeriggio 5

Spot che spariscono altri che vengono modificati Ad inizio agosto Canale 5 aveva infiammato i fan di Ciao Darwin diffondendo il primo promo sulla nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stesso discorso per Pomeriggio 5 che da quest’anno sarà condotto da Myrta Merlino che dopo 15 anni prenderà il posto di Barbara d’Urso.

Ciao Darwin, la prima puntata è prevista per il 15 settembre ma il via potrebbe slittare in autunno

Stando ai palinsesti la nona edizione dello show doveva partire il 15 settembre ma probabilmente prenderà il via tra ottobre e novembre per poi ritornare a a metà marzo per le ultime puntate. Il promo è stato trasmesso per la prima volta il 9 agosto e dedicato alle Madre Natura che si sono succedute nel corso delle varie edizioni.

Come evidenziato da Bubinoblog il promo è improvvisamente sparito. In molti hanno pensato ad un nuovo cambio di programmazione con il possibile rinvio di Ciao Darwin 9. “Sono decisioni che prende l’azienda, non gli autori” – ha chiarito Marco Salvati mentre da Mediaset non sono arrivate né conferme né smentite ma secondo alcuni rumors il programma dovrebbe partire in autunno inoltrato per questioni legati agli ascolti.

Il debutto di #CiaoDarwin, previsto il 15 settembre, potrebbe slittare tra ottobre e novembre: “Si temono valori assoluti bassi per caldo e scuole appena iniziate”



Fonte @GiusCandela pic.twitter.com/KrQD3UqBw2 — trashtvstellare (@tvstellare) August 21, 2023

Pomeriggio 5, scompare la voce di Myrta Merlino dallo spot su Canale 5

Il nuovo spot di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino aveva diviso il popolo social. ‘Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi’. Da alcuni giorni su Canale 5 ne va in onda un altro in cui scompare la voce dell’ex conduttrice de L’aria che tira con il ritorno del talk show pomeridiano annunciato da una voce ‘fuori campo’ (l’altro è presente su Mediaset Infinity).