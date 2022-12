Morta Claudia Arvati: Baglioni ricorda la corista, fu concorrente di The Voice Senior con D’Alessio

“La tua voce bellissima canterà sempre con noi”. Così Claudio Baglioni ha ricordato Claudia Arvati, stroncata all’età di 62 anni da un terribile male. Per anni è stata corista dell’artista romano e di recente aveva partecipato a The Voice Senior entrando a far parte del team di Gigi D’Alessio.

Claudia Arvati stroncata da un brutto male a 62 anni

L’artista napoletano l’ha ricordata su Instagram: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”. Lo scorso luglio la cantante aveva pubblicato sul profilo social una foto che la ritraeva in ospedale. “Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro”.

Baglioni: ‘La tua voce bellissima canterà sempre con noi’, D’Alessio: ‘Sarai la voce più bella del coro degli angeli’

Con coraggio Claudia Arvati aveva affrontato il terribile male e dopo l’intervento si era rituffata con entusiasmo nella musica e nei suoi quotidiani impegni. L’ultimo scatto su Instagram l’aveva pubblicato tre settimane fa e la immortalava con un’amica e collega vocalist. “Scegli le persone che ti fanno stare bene”.

Sul suo profilo aveva aggiunto la parola combattente… E fino all’ultimo respiro ha lottato per restare aggrappata alla vita. Oltre che per Claudio Baglioni, ha lavorato anche con Renato Zero, Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e Giorgia.

Claudia Arvati è stata finalista dell’ultima edizione di The Voice Senior

Tra novembre 2021 e gennaio 2022 ha partecipato a The Voice Senior entrando a far parte della squadra di Gigi D’Alessio e centrando la finalissima del talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Tanti gli artisti che hanno ricordato Claudia Arvati dopo aver appreso la ferale notizia del decesso. “Ciao Claudietta” – si legge nella Stories pubblicata da Nancy Brilli.