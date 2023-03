Conduttrice televisiva sviene in diretta tv: il video del momento della grande paura

Momenti di panico durante la trasmissione colombiana Lo Sé Todo, in onda su Canal 1 (tv di Stato), con la conduttrice, la 35enne Elianis Garrido, ha improvvisamente avvertito un malore ed è svenuta in diretta tv.

Nel filmato si nota la presentatrice in difficoltà mentre sta parlando il collega Ariel Osorio. Ad un certo punto si copre il viso con le mani e si gira sulla sedia prima di crollare a terra. L’inquadratura viene immediatamente spostata su Osorio che ha immediatamente chiesto la pausa pubblicitaria per permettere di soccorrere Elianis Garrido. L’intera scena, compreso il momento in cui la 35enne sviene, è stata ripresa da una telecamera dall’alto con il video che è diventato virale sul web.

La conduttrice televisiva è stata portata d’urgenza in ospedale, in trasmissione il collega ha riferito che il malore era stato provocato da “problemi respiratori”. Si è poi rivolto alla madre di Garrido, una fedele telespettatrice dello spettacolo, ed ha detto: “Va tutto bene. Eli è perfetto. Ti chiamerà presto” – ha precisato. La presentatrice María Fernanda Romero ha spiegato che Elianis Garrido non stava bene da diversi giorni a causa dei cambiamenti climatici. “Ha avuto degli attacchi di tosse prima di svenire”.

17 Mar 2023 : Before #collapsed💉 live, Elianis Garrido published a message that worried manyhttps://t.co/4hX6Lt9x51 pic.twitter.com/XCZSxOKdoS — Anand Panna (@AnandPanna1) March 21, 2023

Garrido. seguita da 6,2 milioni di follower su Instagram, ha poi tranquillizzato i suoi fan sui social. “Non stavo già bene quando sono entrata in studio, ero persa, senza voce e con il mal di testa. Adesso posso dirvi che sto meglio. Come vedete sono a casa e mi sono riposata. Ho letto molti messaggi di affetto che mi avete inviato. Sono stata visitata e i medici mi hanno detto che dalla prossima settimana potrò tornare al lavoro senza problemi di nessun tipo state tranquilli. Ora sto bene”.