Corrado Sassu di Casa a prima vista: dal primo lavoro alla svolta grazie alla tv, poi fa i nomi degli agenti top

Il primo lavoro a 19 anni, la svolta televisiva, le nuove opportunità lavorative ma anche tante curiosità legate A casa a prima vista. Sorriso sulle labbra e battuta pronta, Corrado Sassu è uno degli agenti immobiliare di Roma del programma in onda su Real Time. Il ‘fuori zona’ è il suo ‘must’, il Circeo il luogo del cuore al punto di ‘colonizzarlo’ con una bandiera personalizzata in una delle ultime puntate.

Corrado Sassu star di Casa a prima vista tra ‘fuori zona’ e Circeo: ‘Ma ho iniziato come agente di telefonia’

In un’intervista rilasciata a Fanpage il 34enne ha spiegato che il primo lavoro è stato casuale. “Io e mia madre abbiamo puntato il dito su un giornale ed è uscito fuori l’annuncio per un agente di telefonia“. Un’esperienza che è durata otto mesi. “Un lavoro estenuante, facevo tanti chilometri. Poi ho visto ho visto questi ragazzi vestiti bene e con belle auto parcheggiate davanti a un’agenzia immobiliare. Vendere case mi ha sempre attirato e così mi sono licenziato senza avere la certezza di essere assunto. Mi sono piazzato davanti ai gradini di quest’agenzia… Mi hanno detto che il responsabile si sarebbe liberato alle 18:30, è uscito alle 20:50. Mi chiese se ero sempre quello delle 18:30. Era il 9 agosto, mi disse di presentarmi a lavoro il 1°settembre”.

Corrado Sassu è arrivato a gestire 5 agenzie immobiliari che ha deciso di vendere a gennaio 2023. “Lavoravo per un franchising che ti obbliga a una serie di restrizioni territoriali ma ricevevo richieste da tutta Roma e non solo”.

‘Ho sfruttato la mia esposizione mediatica ed ho creato un’azienda da zero con 3200 richieste di valutazione’

L’agente immobiliare è rimasto disoccupato per poco. “Ho inventato un modo per generare contatti con le persone che vendevano casa. Mi sono arrivati tanti quei contatti che mi sono dovuto riorganizzare e creare un’azienda da zero che si chiama Corrado group con 14 collaboratori all’attivo. Da inizio anno ho ricevuto 3200 richieste di valutazione. Ho sfruttato la mia esposizione mediatica per avere un ritorno sul lavoro”.

Non solo nell’ultimo anno è stato contattato da diversi personaggi noti in cerca di casa. “Ho venduto casa a personaggi dello spettacolo, ex sportivi, calciatori, influencer e YouTuber. In alcuni casi rimangono anonimi sino alla fine e il nome si scopre solo al momento del rogito”. Tra i colpi migliori la vendita di un appartamento nel quartiere Coppedè. “Di fronte a piazza Mincio. Era di proprietà di un ingegnere e i vetri erano firmato proprio da Coppedè. Si trattava di un appartamento di 300 metri quadri su due livelli di diversi milioni di euro. L’ho venduto con un solo appuntamento”.

Sassu ha confermato che solo il 30/40% dei partecipanti a Casa a prima vista acquista realmente l’appartamento scelto in puntata. “Il premio all’agente che vince è solo simbolico. A noi non interessa l’aspetto economico” – ha chiarito il 34enne che non si è tirato indietro quando è stato stuzzicato sul miglior agente del programma.

‘Gianluca Torre il più preparato, Blasco ti fa immaginare le cose’

“Su Milano credo che il più preparato sia Gianluca Torre in quanto riesce ad entrare in empatia con tutti i clienti. Da quelli che hanno un budget di 100mila euro a chi può spendere 3 milioni di euro. É venuto a Roma e pur non essendo nel suo mondo è riuscito a colpire il cliente al punto di convincerlo ad acquistare la sua casa. Su Roma Blasco ha la capacità di farti immaginare le cose. Ti spiega anche il perché dovresti compare quello che sta acquistando”. Corrado Sassu è fidanzato con Alessia Tedesco, una collega, ed è seguito da 50mila follower su Instagram. Per diverso tempo ha vissuto a Santa Marinella ma per motivi di lavoro si è trasferito a Roma di recente.