Crisi Ferragni – Fedez, mamma rapper: ‘Ci auguriamo che vada bene’, l’influencer spiazzata

“In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre” – Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, mamma e manager di Fedez, ha rilasciato una breve intervista telefonica all’Adnkronos sulla crisi del matrimonio del figlio con Chiara Ferragni.

Fedez, la mamma all’Adnkronos: ‘In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla’

Secondo alcune indiscrezioni la separazione sarebbe maturata alcuni giorni fa con il rapper che avrebbe lasciato casa da domenica. “Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla” – ha aggiunto la mamma del rapper. “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene“, è l’auspicio finale della mamma del rapper che probabilmente spera si tratti di una crisi passeggera.

L’imprenditrice digitale non era preparata alla scelta del rapper: ‘Aspetta di capire se è una decisione definitiva’

Secondo alcune indiscrezioni Chiara Ferragni non era preparata alla decisione di Fedez di lasciare l’attico di Milano dove vivono. “Ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria“. È quanto si apprende gli ambienti vicini all’imprenditrice digitale. “È un periodo oggettivamente difficile” per lei, visto che la scelta del marito, con cui era in crisi da tempo, si aggiunge all’inchiesta giudiziaria milanese in cui è indagata per truffa aggravata