Cristina Seymandi, stoccata a Segre: ‘Amore splendida esclusiva? Mi stupisce sentirlo dire da lui’

La querelle sentimentale tra Cristina Seymandi e Massimo Segre continua a tenere banco. Dopo la lettera del banchiere di Torino a La Stampa, è arrivata la replica dell’ex collaboratrice della sindaca Chiara Appendino.

Cristina Seymandi e Massimo Segre, botta e risposta a colpi di lettere

“Forse si vuole attirare le simpatie di qualcuno” – ha riferito al Corriere della Sera prima di tornare sulla questione degli anelli. “Non perde l’occasione di sottolineare il valore materiale specificandone le caratteristiche, anello al quale ero affezionatissima come ad una delle mie cose più care, misteriosamente sparito (guarda caso) da casa nostra 15 giorni prima di quella tristissima serata salita agli onori delle cronache, a riprova, forse, che c’è chi la vendetta la programma minuziosamente, e perversamente, con largo anticipo”.

Poi la stoccata in riferimento all’affermazione di Massimo Segre sull’amore che deve essere ‘splendida esclusiva’. “Affermazione che mi stupisce sentir pronunciare proprio da lui… ma sulla quale preferisco non soffermarmi, perché, a differenza di Massimo, io non sento di avere alcun diritto di erigermi nel contempo a giudice e boia degli eventuali errori delle persone” – ha aggiunto Cristina Seymandi.

L’imprenditrice: ‘C’è chi la vendetta la progamma perversamente e minuziosamente’

Chiude con un invito a non imitare la strada percorsa dal banchiere. “Se la stessa situazione fosse capitata a «una ragazza o ragazzo di 20 anni, a una giovane donna o uomo per mille motivi più fragile di me, cosa sarebbe successo? Quale sarebbe stato l’impatto sulla vittima destinataria della gogna mediatica?” – ha chiosato. A intervenire sul caso delle nozze annullate che ha scosso l’estate di Torino e le possibili conseguenze giudiziarie è l’avvocato Giulia Sapi, presidente di Aiaf Lombardia, l’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori con il più alto numero d’iscritti nel Paese.

Il presidente dell’Aiaf: ‘Potrebbero chiedersi il risarcimento a vicenda’

“Cristina Seymandi e Massimo Segre paradossalmente potrebbero chiedersi il risarcimento del danno a vicenda se riuscissero a dimostrare che è stato leso un diritto costituzionalmente garantito, lei sotto il profilo della dignità, lui per le conseguenze gravi sotto il profilo morale o fisico per il tradimento” – ha aggiunto Sapi sottolineando che sotto il profilo penale si potrebbe configurare l’ipotesi della diffamazione semplice e la violazione della privacy. “Ma c’è una giurisprudenza molto variegata e non univoca in cui bisogna considerare vari presupposti”.