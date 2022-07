Davide Silvestri arriva in trattore e dice sì alla sua Lilli: le gag di Giucas e la reunion dei Jerù (video e foto)

Nozze country per Davide Silvestri ed Alessia Costantino, detta Lilli, che hanno pronunciato il sì più dolce nella dimora di campagna La Lodovica, a Vimercate (provincia di Monza).

Davide Silvestri è arrivato alla cerimonia in trattore

Davide Silvestri è convolato a nozze con Alessia Costantino: sposi e invitati in tenuta da contadini

Un matrimonio all’insegna del wild style con lo sposo che è arrivato alla cerimonia in trattore e gli invitati rigorosamente in tenuta da contadini (compresi i neo coniugi). Emozioni a go go e divertimento anche grazie alle gag di Giucas Casella che prima che gli sposi si dichiarassero amore eterno ha scherzosamente invitato l’ex coinquilino a ripensarci. “Fai ancora in tempo, scappa”.

Barù, Giucas e Kekko dei Modà sul trattore

Testimone di Davide Silvestri, come preannunciato da tempo, Kekko Silvestre dei Modà, cugino dell’attore di Vivere e partner d’affari. La birra che producono è stata servita nel corso del ricevimento a Vimercate. Entusiasmo anche per i fan dei Jerù con Barù e Jessica Selassié di nuovo insieme dopo le esternazioni social delle scorse settimane. I due hanno fatto anche alcuni scatti con gli invitati che sono state condivise sulle pagine social dei fan club degli ‘amici speciali’.

Il multiverso è Baru insieme a Kekko dei modà su un trattore 💀 #jeru pic.twitter.com/a0vVzg7xiS — Just a sea unicorn 🐄 (@iamaseaunicorn) July 3, 2022

L’incontro tra Barù e Jessica Selassié

Presente anche Katia Ricciarelli mentre Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, tra gli invitati, non erano presenti per impegni di lavoro. Barù si è occupato della cucina. Tra gli ex compagni di avventura al GF Vip non c’erano Alex Belli, Delia Duran ma neanche Soleil Sorge con la quale Davide Silvestri sembra in buoni rapporti.

Jessica Selassié e Barù alle nozze di Davide Silvestri

Jessica Selassiè con Giucas