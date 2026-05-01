Delia canta Bella Ciao al Concertone e cambia il testo: bufera social dopo l’esibizione

Delia

La cantante sostituisce “partigiano” con “essere umano”: polemica immediata sul palco del Primo Maggio

La performance di Delia Bella Ciao al Concertone Roma ha acceso un’ondata di polemiche sui social. Durante il Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni, la cantante siciliana ha modificato una parola chiave del celebre brano, scatenando reazioni immediate.

Nel corso dell’esibizione, Delia Buglisi — finalista di X Factor — ha sostituito il termine “partigiano” con “essere umano”, una scelta che ha diviso pubblico e utenti online nel giro di pochi minuti.

L’esibizione: reinterpretazione e mashup sul palco

L’artista, nota semplicemente come Delia, ha portato sul palco una versione personale di “Bella Ciao”, mescolando il canto popolare con sonorità siciliane, come già fatto in altre occasioni.

Durante il brano, oltre alla modifica principale, sono state introdotte variazioni anche in altre parti del testo. Una scelta coerente con il suo stile, ma che in questo caso ha toccato un simbolo storico e culturale particolarmente sensibile.

Un elemento che emerge è proprio questo: non una semplice cover, ma una reinterpretazione con un intento preciso.

Il dettaglio che fa discutere: il cambio della parola chiave

Il momento più contestato è arrivato quando Delia ha cantato “e questo è il cuore dell’essere umano”, sostituendo riferimenti espliciti alla figura del partigiano.

Secondo alcuni, la scelta sarebbe legata alla volontà di rendere il messaggio più universale e meno politico. Secondo altri, invece, si tratterebbe di una modifica inappropriata di un brano simbolo della Resistenza.

È proprio questo il punto centrale della polemica: fino a che punto si può reinterpretare un testo così identitario?

Reazioni social e polemiche immediate

La reazione del web non si è fatta attendere. In pochi minuti, i social si sono riempiti di commenti critici, molti dei quali accusano la cantante di aver snaturato il significato originale del brano.

Altri utenti, invece, hanno difeso la scelta artistica, parlando di libertà espressiva e di una lettura contemporanea del testo.

Nel mezzo, una polarizzazione netta che ha trasformato l’esibizione in uno dei momenti più discussi dell’intero Concertone.

Il contesto: tra messaggio e tensioni recenti

Al termine della performance, Delia ha dichiarato: “Noi dobbiamo sempre cantarla, finché ci sarà qualcuno che decide chi deve vivere e chi deve morire”. Una frase che rafforza l’idea di un messaggio più ampio e attuale.

Subito dopo, la diretta su Rai 3 è stata interrotta dall’intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, segnando un passaggio netto tra musica e intervento istituzionale.

Il contesto: polemiche recenti e attenzione mediatica crescente

La vicenda si inserisce in un momento già delicato per l’artista. Nei giorni scorsi, infatti, Delia era finita al centro delle discussioni social dopo la sua partecipazione a “Che tempo che fa”, dove si era esibita insieme a Levante e Serena Brancale con il brano Al mio Paese.

In quell’occasione, le polemiche non riguardavano la performance, ma la sua esclusione dal tavolo finale del programma, dove invece erano presenti le altre due artiste, entrambe già molto note al grande pubblico.