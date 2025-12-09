Elga Enardu annuncia la rottura con Diego: «Finita, sono tosta e ripartirò» (VIDEO)

Diego Daddi ed Elga Enardu

L’annuncio diretto e senza retorica: una separazione che pesa

Elga Enardu non ha scelto un’intervista, un settimanale patinato o un comunicato in stile celebrità. Ha scelto il luogo oggi più privato e più pubblico allo stesso tempo: le Instagram Stories. «Quello che vi sto per dire non è nulla facile. La storia mia con Diego è finita», scrive, con parole asciutte e senza veli, mentre aggiunge che affronterà tutto “da tosta”, chiedendo rispetto, discrezione e gentilezza. Non è un crollo, né un annuncio costruito: è l’ammissione nuda di un addio arrivato al termine di un percorso che aveva già conosciuto fratture e ritorni, crisi e ripartenze.

Due anni fa il matrimonio era sembrato a un passo dalla chiusura definitiva. Poi la ricucitura, l’apparente tranquillità, il ritorno a un equilibrio che, nel racconto social della coppia, sembrava consolidato. Oggi, però, la ferita si riapre, senza margini di trattativa pubblica e senza illusioni, almeno per ora.

La scelta di Diego e la difesa di Elga

Pochi mesi fa Elga Enardu era scesa in campo per difendere la decisione del partner di profilo OnlyFans. La scelta di Diego Daddi – già ex volto noto di Uomini e Donne – aveva disegnato un fronte di polemiche del tutto contemporaneo: monetizzazione dell’immagine, utilizzo della notorietà social, presunta mercificazione del corpo. La miccia si era accesa dopo un video, in cui i due ballano insieme in biancheria con Diego accusato di voler cercare “facile guadagno”.

In quel momento, è stata Elga a far da scudo al marito. «Solo i ladri e i delinquenti devono vergognarsi», ha risposto con una nettezza che ha diviso il pubblico. Non solo non ha preso le distanze dal marito, ma ha anche rivendicato la dignità del lavoro, qualsiasi esso sia, raccontando per la prima volta di aver attraversato periodi economici difficili e di non temere di ripartire da zero, persino dai mestieri più umili. A beneficiarne il tono del dibattito? No. Ma la sua identità, sì.

La favola interrotta: da Uomini e Donne all’altare fino al silenzio d’oggi

Il loro incontro televisivo resta un tassello narrativo ineludibile nella storia della coppia. Lei tronista, lui corteggiatore ma non suo. Diego rifiutò Claudia Piumetto, mentre Elga Enardu incassò il no di Marcelo Fuentes. Due uscite parallele, due ferite sentimentali televisive che si sono trasformate, fuori dallo studio, in un legame autentico. Nel 2017 le nozze a Cagliari nel Santuario di Nostra Signora di Bonaria sancirono non solo l’amore (una love story iniziata nel 2009) ma anche la vittoria sul cliché dei reality sentimentali: non tutte le storie nate in tv evaporano.

Oggi, però, quell’arco narrativo si interrompe. Non è chiaro se si tratti di una rottura definitiva o di una sospensione necessaria, e forse nemmeno i diretti protagonisti sono pronti a dirlo. I fan sperano, come sempre accade nei finali annunciati ma non metabolizzati, che si tratti solo di un’onda lunga destinata a riassestarsi.