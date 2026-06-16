Ece İrtem morta a 35 anni, addio all’attrice di The Family e Mr Wrong: malore improvviso in casa

Ece İrtem

L’attrice turca è morta nella sua abitazione di Istanbul, la causa del decesso sarà chiarita dall’autopsia.

Il mondo delle serie televisive turche è in lutto per la scomparsa di Ece İrtem, attrice apprezzata dal pubblico internazionale e conosciuta anche in Italia grazie alle sue interpretazioni in produzioni di successo come The Family, Mr Wrong – Lezioni d’amore e Forbidden Fruit (alcune puntate).

La giovane attrice è morta all’età di 35 anni nella sua abitazione di Kadıköy, quartiere della parte asiatica di Istanbul. La notizia è stata confermata dalla sua agenzia e successivamente rilanciata dai media turchi.

Il malore nella casa di Istanbul

Secondo le prime informazioni diffuse dai suoi rappresentanti legali, Ece İrtem si trovava nella sua abitazione insieme alla madre quando si è sentita male.

L’allarme sarebbe scattato intorno a mezzogiorno. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’attrice.

In una nota diffusa dal suo avvocato si legge che i primi accertamenti farebbero pensare a un attacco cardiaco, anche se la causa esatta della morte dell’attrice turca dovrà essere confermata dagli esami medico-legali.

La salma è stata trasferita per l’autopsia e soltanto dopo il completamento degli accertamenti saranno comunicati data e luogo dei funerali.

Le ultime immagini prima della tragedia

Dopo la diffusione della notizia sono emerse anche alcune immagini registrate dalle telecamere di sicurezza nelle ore precedenti alla morte.

Nei filmati si vede l’attrice trascorrere del tempo insieme alla madre in un ristorante e successivamente fare ritorno nel palazzo in cui viveva.

Le immagini mostrano Ece İrtem mentre entra nell’edificio a braccetto con la madre, una scena che ha particolarmente colpito i fan e che rappresenta uno degli ultimi momenti pubblicamente documentati della sua vita.

Chi era Ece İrtem

Nata il 14 giugno 1991 a Sivas, in Turchia, Ece İrtem aveva costruito negli anni una carriera sempre più solida nel mondo dello spettacolo.

Si era laureata in Opera e Canto all’Università Yaşar, distinguendosi durante il percorso accademico e collaborando con artisti di rilievo internazionale.

Parallelamente alla formazione musicale aveva coltivato la passione per la recitazione, frequentando corsi professionali presso il Centro Culturale Sadri Alışık tra il 2014 e il 2015.

Prima ancora aveva praticato atletica leggera a livello agonistico, dimostrando una forte inclinazione per le attività artistiche e sportive.

L’attrice al momento di rientrare a casa con la madre

Il successo nelle serie televisive

Negli ultimi anni il volto di Ece İrtem era diventato particolarmente popolare grazie alla partecipazione a numerose produzioni televisive turche.

Il pubblico italiano l’ha conosciuta soprattutto attraverso le serie Mr Wrong – Lezioni d’amore, The Family e alcune apparizioni in Forbidden Fruit, fiction che hanno ottenuto ottimi risultati anche fuori dalla Turchia.

Più recentemente aveva conquistato una nuova ondata di popolarità interpretando il personaggio di Işıl nella serie Kızılcık Şerbeti, uno dei titoli più seguiti della televisione turca.

Il cordoglio dei fan

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove migliaia di spettatori hanno condiviso messaggi di affetto e ricordi legati ai suoi personaggi più amati.

Nel messaggio diffuso dalla famiglia si legge: “Con il cuore più pesante condividiamo che Ece è morta serenamente. Lascia un’eredità fatta di creatività, umorismo, amore per la famiglia e passione per l’arte”.

Un ricordo che racconta non soltanto l’attrice apprezzata dal pubblico, ma anche una donna descritta da chi la conosceva come profondamente legata ai suoi affetti e alle sue passioni artistiche.

Ora si attendono i risultati ufficiali dell’autopsia, che dovranno chiarire definitivamente le cause della morte della giovane interprete.