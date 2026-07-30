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Giovanni Grazioso, la rivincita dopo Temptation Island è clamorosa: folla in delirio e un gesto di Sabrina riaccende i rumors

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 30 Lug, 2026 - ore: 23:00 #Adrano, #Giovanni Grazioso, #Temptation Island
Giovanni scortato dai bodyguard in SiciliaGiovanni scortato dai bodyguard in Sicilia

In Sicilia accolto come una celebrità

Da protagonista discusso di Temptation Island a vero e proprio fenomeno del momento. Nel giro di poche settimane Giovanni Grazioso si è preso la sua rivincita, conquistando il pubblico e trasformando una delusione sentimentale in un successo inaspettato.

Le immagini che stanno circolando sui social parlano da sole. Ad Adrano, in Sicilia, l’ex calciatore è stato accolto da decine di persone come una star: fan in fila per una foto, applausi, cori e perfino due bodyguard al suo fianco per gestire l’entusiasmo della folla.

Dal “carrettino” al boom di popolarità

Durante il reality condotto da Filippo Bisciglia, Giovanni Grazioso era stato più volte criticato dall’allora fidanzata Sabrina Soussi, che gli rimproverava di non avere abbastanza ambizione.

Tra le accuse che avevano fatto maggiormente discutere c’erano quelle legate al suo lavoro di ambulante, giudicato dalla donna insufficiente per costruire un futuro insieme.

Eppure, proprio quell’attività è diventata oggi il simbolo della sua rivincita.

Dopo la fine del programma, ogni tappa del suo giro in Sicilia richiama centinaia di curiosi e sostenitori desiderosi di acquistare i suoi prodotti e scattare una fotografia con lui.

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la popolarità acquisita grazie al programma avrebbe fatto aumentare notevolmente anche gli incassi della sua attività.

Il pubblico si è schierato dalla sua parte

Fin dalle prime puntate, Giovanni è stato percepito da molti telespettatori come uno dei protagonisti più genuini dell’edizione.

Le confessioni di Sabrina all’interno del villaggio, i continui rimproveri rivolti al fidanzato e il successivo avvicinamento al tentatore Lory hanno contribuito a spostare gran parte del consenso del pubblico proprio verso Grazioso.

Quell’affetto è poi esploso definitivamente nella puntata speciale dedicata al racconto di ciò che è accaduto un mese dopo la fine delle registrazioni.

Il no a Sabrina dopo il programma

Nel corso dello speciale, Sabrina ha raccontato di aver provato a ricontattare Giovanni lontano dalle telecamere.

L’ex fidanzato, però, avrebbe scelto di chiudere definitivamente ogni rapporto, arrivando perfino a bloccarla su WhatsApp.

Un gesto che molti fan hanno interpretato come il segnale della volontà di voltare definitivamente pagina.

Ma i social raccontano un’altra storia

Nelle ultime ore, però, alcuni movimenti social di Sabrina Soussi hanno riacceso le ipotesi su un possibile sentimento mai del tutto spento.

L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti ricondiviso su TikTok alcuni video in cui Giovanni la osserva durante il programma.

Ad accompagnare quei filmati sono apparse frasi che non sono passate inosservate.

Tra queste, una in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti:

“E se non mi guarda così, sappiate che non lo voglio.”

In un altro repost compare invece una frase altrettanto significativa:

“Perché nonostante tutto il sentimento c’è.”

Parole che hanno immediatamente alimentato il dibattito tra i fan del programma, molti dei quali si chiedono se Sabrina stia cercando di lanciare un messaggio all’ex compagno oppure stia semplicemente ripensando alla relazione finita.

Futuro in televisione?

Il successo ottenuto dopo Temptation Island potrebbe rappresentare soltanto l’inizio di una nuova esperienza nel mondo dello spettacolo.

Negli ultimi anni diversi protagonisti del reality sono approdati in programmi come Uomini e Donne o il Grande Fratello, e il nome di Giovanni viene già indicato da molti appassionati come uno dei candidati più accreditati per un ritorno in televisione.

Per il momento, però, il diretto interessato continua a godersi l’affetto del pubblico, mentre il web continua a interrogarsi su un’altra domanda: quei messaggi pubblicati da Sabrina sono soltanto nostalgia oppure rappresentano il primo passo verso un nuovo tentativo di riavvicinamento?

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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