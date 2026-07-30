Teresa Langella mostra cosa è successo dopo il drammatico incidente: il video con Andrea Dal Corso emoziona i fan

Teresa Langella ha condiviso un post con alcune immagini di Andrea Dal Corso dopo l'incidente

Per la prima volta l’ex tronista di Uomini e Donne racconta cosa è accaduto dopo il terribile schianto che ha coinvolto il marito Andrea Dal Corso

Per settimane hanno scelto il silenzio. Ora, con un lungo messaggio pubblicato sui social, Teresa Langella ha deciso di raccontare il dolore vissuto dopo il grave incidente stradale che ha coinvolto il marito Andrea Dal Corso, rimasto seriamente ferito in uno schianto nel quale una donna ha perso la vita.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un video che mostra la quotidianità della coppia dopo quella tragedia: immagini intime in cui si prende cura del marito, ancora con entrambe le braccia immobilizzate, aiutandolo nei gesti più semplici, dal mangiare al radersi fino a pettinarsi.

“Pensavo di perderti”

Nel lungo sfogo pubblicato a corredo del filmato, Teresa ripercorre gli attimi che hanno cambiato tutto.

“Doveva essere una normale sera di luglio, una pizza insieme, i piani semplici di una famiglia. Poi le tue urla in vivavoce, il mio terrore di perderti e la consapevolezza di quanto tutto possa cambiare in una frazione di secondo.”

Parole che raccontano la paura vissuta dopo il violento impatto frontale e il trauma affrontato dalla coppia nelle settimane successive.

La nuova quotidianità dopo l’incidente

L’ex volto di Uomini e Donne descrive anche la fase più difficile, quella iniziata dopo il ricovero.

“Nessuno ti prepara al dopo. Nessuno ti spiega cosa significa dover imboccare, lavare e sostenere la persona che ami quando improvvisamente non riesce più a fare nemmeno i gesti più semplici.”

Teresa racconta di aver riscoperto il significato della promessa pronunciata il giorno del matrimonio.

“È proprio in quei momenti che capisci davvero cosa vuol dire restare accanto alla persona che ami, qualunque cosa accada.”

Il pensiero alla vittima e alla sua famiglia

Nel messaggio non manca un ricordo per la donna che ha perso la vita nell’incidente in cui è rimasto coinvolto Andrea Dal Corso.

Teresa sottolinea come quella tragedia abbia lasciato un segno indelebile anche nella loro esistenza.

“Ci portiamo dentro un dolore immenso per una vita spezzata che non potremo mai dimenticare. Allo stesso tempo, però, sappiamo di aver ricevuto il dono più grande: averti ancora qui.”

Parole che testimoniano il rispetto della coppia nei confronti della famiglia della vittima, alla quale avevano già rivolto un pensiero nei giorni immediatamente successivi all’incidente.

Andrea Dal Corso: “Ho vissuto momenti difficili”

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Andrea Dal Corso ad aggiornare i suoi follower sulle proprie condizioni.

L’ex protagonista del dating show aveva spiegato di aver riportato gravi traumi a entrambe le braccia dopo un violento impatto frontale.

Uno degli arti potrebbe richiedere un intervento chirurgico, mentre il percorso di recupero sarà ancora lungo.

Un amore nato in televisione

Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme dal 2019.

La loro storia è nata negli studi di Uomini e Donne, dove, dopo un iniziale rifiuto al momento della scelta, decisero di concedersi una seconda possibilità lontano dalle telecamere.

Negli anni hanno costruito una solida relazione fino al matrimonio celebrato nel 2024. A settembre festeggeranno il loro secondo anniversario da marito e moglie.

Oggi, dopo il drammatico incidente che ha cambiato le loro vite, stanno affrontando insieme un percorso fatto di riabilitazione, dolore e lenta ripresa, condividendo con i fan un messaggio che invita a non dare mai nulla per scontato.