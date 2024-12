Eleonora Giorgi racconta la grande paura a Verissimo: ‘Glicemia a 500 e ricovero, ho rischiato’

Un ricovero improvviso per un contrattempo collegato con il terribile male – il tumore al pancreas – con il quale sta lottando. Eleonora Giorgi è stata ospite della puntata di Verissimo dell’8 dicembre. “Ho avuto un picco troppo alto di glicemia. I miei colleghi malati mi capiscono. É successo all’improvviso e sono stata ricoverata. Ora sto meglio e non ho più la glicemia. Lotto. Mi fa piacere che hai riunito tutta la famiglia qui. Alla malattia ci pensiamo dopo” – ha spiegato l’attrice.

Il figlio, Andrea, ha spiegato che la madre ha la tendenza a mangiare troppi zuccheri. “Ci ha fatto prendere un po’ un colpo” – ha riferito con la madre che ha raccontato di aver mangiato 4 etti di mango alle 2 di notte. “Ho avuto 500 di glicemia, potevo morire. Non lo sapevo di avere questo problema. Mi hanno portato in clinica, non sapevo che mi avrebbero ricoverato”.

Andrea Rizzoli ha precisato che il problema che ha avuto la madre “non è un sintomo di avanzamento della malattia ma è semplicemente una conseguenza dell’intervento che ha fatto. Quando si interviene sul pancreas i problemi insulinici nascono un pochino su tutti”.

Poi ha ricordato alla madre che forse a Natale non potrà mangiare il panettone. Pronta la replica di Eleonora Giorgi. “A tavola dovrà esserci il panettone e la cassata siciliana” – ha chiosato. Dopo tanti anni l’intera famiglia si ritroverà a Roma per festeggiare le festività. “Ci sarà anche Massimo Ciavarro” – assicura il figlio con Andrea che ha spiegato che nei momenti più delicati c’è sempre stato. “Dopo l’operazione di mamma ha preso l’aereo da Lampedusa per darmi il cambio per la notte”. Clizia Incorvaia e la mamma di Paolo Ciavarro hano raccontato di avere un sogno in comune. “Andare a New York insieme”.