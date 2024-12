Diletta Leotta e Loris Karius a Miami per superare la crisi: la chat della discordia e la reazione del portiere

Aria di crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius, reduci dal matrimonio dello scorso 22 giugno sull’Isola di Vulcano. Dopo pochi mesi dalle nozze, la coppia sembra stia attraversando un momento di forte difficoltà con il giornalista Gabriele Parpiglia che ha rivelato nuovi particolari su Instagram.

Diletta Leotta e Loris Karius stanno vivendo un periodo difficile a distanza di pochi mesi dalle nozze, l’indiscrezione di Parpiglia

Stando alle indiscrezioni emerse, il punto cruciale della crisi risiederebbe in alcuni messaggi scoperti in chat da Karius, che avrebbero fatto nascere forti dubbi sul rapporto. La fonte vicina alla coppia ha raccontato che il calciatore avrebbe chiesto un periodo di riflessione dopo aver trovato un carteggio su un personaggio “chiacchierato” sul telefono di Diletta.

La conduttrice Dazn tuttavia, non sembrerebbe intenzionata a mettere in discussione il rapporto, soprattutto dopo la nascita della piccola Aria. La famiglia rappresenterebbe per Diletta un valore imprescindibile, tanto da voler superare questo momento di difficoltà.

La coppia ha approfittato della Fifa Club World Cup per concedersi una mini vacanza a Miami, lontana dai riflettori ma non dai paparazzi. Nei primi scatti pubblicati, Diletta e Loris appaiono insieme sulla spiaggia, segno che il dialogo non si è interrotto.

Il portiere avrebbe trovato dei messaggi di un personaggio chiacchierato alla partner

Intanto, iniziano a circolare voci su un possibile nuovo impegno televisivo per Diletta Leotta. Il suo futuro potrebbe tingersi dei colori dell’Honduras con la conduzione de L’Isola dei Famosi, prevista per fine marzo.

Le immagini della coppia a Miami sembrano raccontare di un tentativo di riavvicinamento. Karius e Leotta sono stati immortalati in momenti di relax, tra mare e cene insieme, che lascerebbero pensare a un possibile ritrovato equilibrio.

La vacanza a Miami per superare la crisi

Resta da capire se si tratti di una vera e propria riconciliazione o solo di un momentaneo periodo di tregua. I fan della coppia seguono con apprensione gli sviluppi di questa vicenda, nella speranza che Diletta e Loris possano superare questa fase di difficoltà.

La storia d’amore tra la conduttrice e il portiere continua a far discutere il mondo del gossip, con i riflettori puntati su ogni loro minimo movimento. Un matrimonio da poco coronato, una bambina appena nata e ora questa presunta crisi che tiene tutti con il fiato sospeso.