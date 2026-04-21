Elettra Lamborghini a Belve 2026: rivelazioni intime, polemiche e ironia senza filtri

Elettra Lamborghini a Belve

Il ritorno dopo il caso 2022: intervista finalmente in onda

Questa volta è andata fino in fondo. Dopo lo stop del 2022, quando la mancata firma della liberatoria aveva impedito la messa in onda, Elettra Lamborghini torna a Belve e lo fa senza freni. L’intervista con Francesca Fagnani, in onda martedì 21 aprile 2026 su Rai2 in prima serata, è un concentrato di provocazione, ironia e confessioni personali.

Un ritorno atteso, anche per il precedente rimasto sospeso, che si trasforma in uno dei momenti televisivi più commentati della serata.

“Sono maritosessuale”: la risposta che accende il dibattito

Il passaggio destinato a far più discutere arriva quando Fagnani riprende una vecchia dichiarazione sulla sua bisessualità. La risposta di Lamborghini è netta, spiazzante:

“Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale.”

Poi aggiunge un episodio recente, raccontato con il suo consueto tono diretto:

“Ero a Miami, vedevo questi maschioni con la tartaruga… ma neanche se mi pagassero.”

Parole che segnano una presa di posizione chiara, lontana da etichette tradizionali e legata piuttosto a una dimensione personale e relazionale dell’attrazione.

Nessuna attrazione per altri uomini: “Mai stata più secca”

Fagnani insiste, prova a scavare ancora. Ma Lamborghini non arretra:

“Mai stata più secca di così. Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose.”

Una dichiarazione che rafforza il concetto espresso poco prima e che contribuisce a definire meglio il suo punto di vista, già diventato virale sui social pochi minuti dopo la messa in onda.

Il siparietto più discusso: “La mia passera mi fa penare”

L’intervista cambia tono quando si arriva a una domanda più leggera, sul peggior difetto. Qui Lamborghini sorprende tutti con una risposta fuori schema, destinata a rimbalzare online:

“Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie.”

Fagnani, visibilmente divertita, chiede: “Tutti chi?”. E la replica è ancora più diretta:

“Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!”

Un momento che sintetizza perfettamente il suo stile comunicativo: esplicito, autoironico, senza filtri.

Confusione sull’acronimo LGBTQ+: il momento ironico in studio

Tra i passaggi più leggeri, anche quello sull’acronimo LGBTQ+. Alla richiesta di scioglierlo, Lamborghini ammette qualche difficoltà:

“Ogni anno c’è sempre qualcosa di innovativo…”

Fagnani prova a guidarla, ma la situazione scivola rapidamente in un siparietto ironico:

“Queers fino a tre anni fa non c’era… LGPQT… BQ…”

Una scena che strappa risate ma che allo stesso tempo fotografa una certa distanza, diffusa, rispetto a un linguaggio in continua evoluzione.

Il peso del cognome e i pregiudizi

Non solo leggerezza. Nell’intervista emerge anche un lato più serio, quando Lamborghini parla dei pregiudizi legati al suo cognome. Essere una “Lamborghini”, racconta, significa spesso partire con un’etichetta addosso, tra aspettative e giudizi superficiali.

Un tema che torna ciclicamente nel suo percorso pubblico e che, anche a Belve, trova spazio accanto alle provocazioni e alle battute.

Una puntata destinata a far parlare

La presenza di Elettra Lamborghini, insieme agli altri ospiti Brigitte Nielsen e Shiva, trasforma la puntata del 21 aprile in un appuntamento centrale della settimana televisiva.

Ma è soprattutto la sua intervista a catalizzare l’attenzione: un mix di dichiarazioni forti, momenti virali e passaggi più personali che confermano la sua capacità di dividere e far discutere.